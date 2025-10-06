برگزای هفته کودک با اجرای برنامه های پربار در اردبیل/ 20 درصد رشد عضویت در مراکز کانون شاهد بودیم

به گزارش خبرنگار ایلنا، ملیحه ملک زاده فرد در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به شعار هفته ملی کودک«کودکان حال خوش زندگی» اظهار کرد: هفته ملی کودک از ۱۵ تا ۲۱ مهر ماه با برگزاری برنامه‌های پربار برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه ۸۲ برنامه برای اردبیل و ۱۴۷ برنامه در مراکز به همراه دستگاه‌های فرهنگی هر شهر برگزار خواهد شد، گفت: همچنین ۱۱ برنامه فراگیر و استانی با مشارکت تمامی دستگاه های اجرایی و فرهنگی برگزار خواهد شد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودک و نوجوان استان اردبیل به برگزاری جشن نوخوان‌ها در تمامی مراکز اشاره کرد و افزود: این جشن برای کودکان پایه اول و دوم ابتدایی با هدف ترویج کتاب‌خوانی در میان دانش‌آموزان از 15 تا ۲۱ مهر ماه اجرایی می‌شود.

ملک زاده فرد ادامه داد: ثبت نام و عضویت در کانون از زمان آغاز هفته ملی کودک تا پایان سال تحصیلی برای کودکان پایه اول و دوم ابتدایی رایگان خواهد بود همچنین برای سایر کودکان نیز طی هفته ملی کودک رایگان خواهد بود.

وی «پرواز بادبادک‌ها» را از دیگر عناوین این هفته عنوان کرد و گفت: این برنامه روز پنج‌شنبه ۱۷ مهر از ساعت ۱۳ تا ۱۸ با حضور کودکان به همراه خانواده ها در دریاچه شورابیل اردبیل برگزار خوذاهد شد که 5 ایستگاه بادبادک سازی نیز در این مکان تعبیه شده است و جوایز ارزنده نیز به کودکان اهدا خواهد شد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودک و نوجوانان استان اردبیل اضافه کرد: آفرین واره ویژه کودکان نخبه عضو کانون، کانون همراه با کودکان روستا، پیک امید گروه امدادی فرهنگی کانون، حال خوش کودک با قصه از دیگر برنامه های اجرایی این هفته خواهد بود.

ملک زاده فرد به فعالیت ۲۳ مرکز ثابت فرهنگی کانون پرورش فکری کودک و نوجوان ، ۴ سیار و ۲ مرکز پستی در سطح استان اردبیل اشاره کرد و گفت: ۲۰ هزار و ۹۵۷ عضو فعال داریم در مقایسه با سال قبل 20 درصد رشد داشتیم که سال گذشته ۱۶ هزار و ۲۳۲ نفر بودند.

وی با بیان اینکه تعداد امانت و مطالعه کتاب در تمامی مراکز استان اردبیل رشد خوبی داشته است، تصریح کرد: بخش فعالیت‌های نمایشی است که طی سال جاری فعال شده و تاکنون چهار نمایش مختلف برای ۲۰ هزار کودک و نوجوان در نقاط مختلف استان اجرا شده است.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودک و نوجوانان استان اردبیل همچنین به آخرین وضعیت پردیس کودکان اشاره کرد و افزود: اعتبارات لازم برای تکمیل و تجهیز این پروژه دریافت شده است که تلاش خواهیم کرد هر چه سریعتر پروژه به مرحله اتمام برسد.

انتهای پیام/