تبدیل آق داغ به پارک ملی را در برنامه داریم

کیومرث سفیدی در گفتگو با خبرنگار ایلنا در رابطه با برنامه‌های آتی خود در حوزه محیط زیست استان اردبیل اظهار کرد: منطقه حفاظت شده آق داغ خلخال با توجه به ظرفیت ها و پتانسل های موجود، تعدد گونه‌های جانوری و حیات وحش نادر و همچنین وجود تنوع منحصر به فرد در پوشش گیاهی منطقه به پارک ملی تبدیل خواهد شد.

وی به وجود کنوانسیون رامسر برای ساماندهی تالاب ها اشاره کرد و گفت:در این آیین نامه تالاب‌ها می توانند از قوانین حفاظتی بین المللی برخوردار شوند که در استان اردبیل 5 تالاب نیز مشمول قانون حفاظت و احیا قرار گرفتند و تلاش خواهیم کرد این تعداد را افزایش دهیم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل با بیان اینکه محیط زیست سازمانی حاکمیتی و نظارتی است، افزود: این سازمان وظیفه نظارت و پایش حوزه های محیط زیست را برعهده دارد و عملا کار اجرایی به جز مدیریت مناطق چهارگانه و حیات وحش نداریم.

محیط زیست حامی و طرفدار حقوق عامه است

سفیدی با تاکید بر اینکه محیط زیست حامی و طرفدار حقوق عامه است، ادامه داد:رویکرد ما با واحدهای تولیدی و صنعتی تسهیل در امور براساس ضوابط و مقررات محیط زیست است و به هیچ عنوان نمی توانیم ضوابط را زیر پا بگذاریم.

وی با اشاره به اینکه ورود به بحث تخریب زیستگاه ها وظیفه قانونی و ذاتی ما است، گفت: در جهت توسعه استان قدم خواهیم برداشت و سفارشات به هیچ عنوان مورد قبول نخواهد بود.

مدیرکل محیط زیست استان اردبیل به بحث آفرودسواران در طبیعت اردبیل اشاره کرد و افزود: آفرود سواری بی ضابطه در طبیعت باعث انواع معضلات در اکوسیستم می‌شود که لازم است در بحث آفرودسواران با قاطعیت ورود کنیم.

ظرفیت گنجایش تصفیه خانه در شهرک‌های صنعتی پایین است

سفیدی با بیان اینکه تلاش مان را در راستای ساماندهی آلودگی قره سو انجام خواهیم داد بر پیگیری جدی بحث تصفیه‌خانه‌ها تاکید کرد و اضافه کرد: با توجه به اینکه ظرفیت گنجایش تصفیه خانه در شهرک‌های صنعتی پایین است، با راه اندازی کارخانه فولاد اسفنجی امور آب منطقه‌ای باید پاسخ دهد که پساب فاضلاب اردبیل پاسخگوی نیاز کارخانه فولاد اسفنجی خواهد بود یا نه.

وی همچنین در مورد ایجاد آلودگی ها از طرف پتروشیمی گفت: با استقرار پایش آنلاین کشوری روزانه آن واحد تولیدی پایش می‌شود و در صورت وجود آلایندگی همکاران ما ورود خواهند کرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل ارتقا و توسعه حفاظت از سبلان و منطقه آق داغ را جزو برنامه های خود عنوان کرد و گفت: در رابطه با خرس سبلان مجموعه ای از اقدامات را تعریف کردیم تا حیات خرس سبلان را سر و سامان دهیم، در این راستا تشکیل گروه های دیده بان در برنامه بود که با صعود به سبلان تذکرات و هشدارهای لازم را در رابطه با برخورد با خرس سبلان به کوهنوردان اعلام می کنند.

سفیدی با تاکید بر اینکه مجموعه اقدامات را برپایه مشارکت جوامع محلی تعریف می کنیم، اظهار کرد: مشارکت مردم و جوامع محلی در مدیریت محیط زیست بسیار با اهمیت بوده و ضامن مدیریت پایدار محیط زیست است.

اجرای طرح احوال پرسی از محیط بانان

وی به اجرای طرح احوال پرسی از محیط بانان در اداره کل اشاره کرد و ادامه داد: حمایت از خانواده های محیط بانان، جلب رضایت آن ها، تماس تلفنی و حضور در پاسگاه های محیط بانی و گفتگو و درد و دل با آنها از جمله مهمترین اقدامات در راستای ارتقا روحیه این قشر زحمت کش است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل افزایش تعداد محیط بانان و پاسگاه های محیط بانی را از دیگر برنامه های خود عنوان کرد و گفت: تبدیل محیط زیست شهرستان ها به اداره، راه اندازی مجتمع و پژوهشگاه آموزشی در حوزه محیط زیست و دومین موزه تاریخ طبیعی استان در راستای توسعه گردشگری پایدار نیز در دستور کار قرار دارد.

سفیدی در رابطه با فعالیت‌های انجام شده در حوزه آموزش محیط زیست نیز افزود: در خصوص آموزش اعتبار خوبی داریم و تفاهم نامه ای هر ساله با آموزش و پرورش داریم تحت عنوان دوره های آموزش حفاظت از محیط زیست که در مدارس برگزار می کنیم. در این بین اعتقاد به حل مسائل محیط زیست از مجرای دانشگاه داریم و جلسه ای با رییس دانشگاه معین استان در این خصوص برگزار شد تا از ظرفیت دانشگاه های استان هم در آموزش و هم در حل مسائل و چالش های محیط زیستی در کنار ظرفیت قابل توجه واحد‌های فناوری و شرکت های دانش بنیان در مراکز رشد دانشگاه ها و پارک علم و فناوری استان بهره مند شویم.

وی با بیان اینکه همچنین کتاب انسان و محیط زیست در دبیرستان ها تدریس می شود، تصریح کرد: تدریس رشته محیط‌بانی را در هنرستان ها داریم و تلاشمان این است محیط زیست استان اردبیل یک قدم رو به جلو حرکت کند.

در یک جمع بندی کلی سفیدی عنوان کرد که محیط زیست استان با رویکرد حفاظت مشارکتی هم در محیط انسانی و هم طبیعی در مسیر تحول و تعالی قرار دارد و با برنامه های کاربردی ای که همکاران در ادارات ستاد استان و شهرستان ها تهیه کرده اند شاهد توسعه در این بخش خواهیم بود.

