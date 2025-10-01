خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس کل دادگستری اردبیل:

مهم‌ترین رسالت دستگاه قضایی صدور آرای متقن است

مهم‌ترین رسالت دستگاه قضایی صدور آرای متقن است
کد خبر : 1693983
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت: مهم‌ترین رسالت دستگاه قضایی صدور آرای متقن برای تحقق عدالت است.

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام حسین کثیرلو در مراسم تحلیف کارآموزان کارشناسان رسمی دادگستری در اردبیل با اشاره به موفقیت اخیر دستگاه قضایی استان و انتخاب وی به عنوان مدیر برتر ملی، این افتخار را نتیجه همکاری و هماهنگی تمامی مجموعه‌های مرتبط با دستگاه قضایی استان دانست.

وی در ادامه با تأکید بر اهمیت جایگاه کارشناسان رسمی در روند دادرسی، خاطرنشان کرد: مهم‌ترین رسالت دستگاه قضایی صدور آرای متقن برای تحقق عدالت است و کارشناسان یکی از توانمندترین بازوهای قوه قضاییه در این مسیر محسوب می‌شوند.

حجت‌الاسلام حسین کثیرلو، رعایت اخلاق حرفه‌ای در تمامی ابعاد رفتاری و ظاهری را از شاخص‌های اصلی کار کارشناسی دانست و افزود: شجاعت در اظهار نظر کارشناسی، رازداری و امانت‌داری، بهره‌مندی از توانمندی علمی و فناوری‌های نوین و همچنین اخلاص در خدمتگزاری به مردم از مهم‌ترین ویژگی‌های یک کارشناس موفق است.

 

انتهای پیام/
خبرنگار : نسرین آذرکیش
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی