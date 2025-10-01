رئیس کل دادگستری اردبیل:
مهمترین رسالت دستگاه قضایی صدور آرای متقن است
رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت: مهمترین رسالت دستگاه قضایی صدور آرای متقن برای تحقق عدالت است.
به گزارش ایلنا، حجت الاسلام حسین کثیرلو در مراسم تحلیف کارآموزان کارشناسان رسمی دادگستری در اردبیل با اشاره به موفقیت اخیر دستگاه قضایی استان و انتخاب وی به عنوان مدیر برتر ملی، این افتخار را نتیجه همکاری و هماهنگی تمامی مجموعههای مرتبط با دستگاه قضایی استان دانست.
وی در ادامه با تأکید بر اهمیت جایگاه کارشناسان رسمی در روند دادرسی، خاطرنشان کرد: مهمترین رسالت دستگاه قضایی صدور آرای متقن برای تحقق عدالت است و کارشناسان یکی از توانمندترین بازوهای قوه قضاییه در این مسیر محسوب میشوند.
حجتالاسلام حسین کثیرلو، رعایت اخلاق حرفهای در تمامی ابعاد رفتاری و ظاهری را از شاخصهای اصلی کار کارشناسی دانست و افزود: شجاعت در اظهار نظر کارشناسی، رازداری و امانتداری، بهرهمندی از توانمندی علمی و فناوریهای نوین و همچنین اخلاص در خدمتگزاری به مردم از مهمترین ویژگیهای یک کارشناس موفق است.