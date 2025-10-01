به گزارش ایلنا، حجت الاسلام حسین کثیرلو در مراسم تحلیف کارآموزان کارشناسان رسمی دادگستری در اردبیل با اشاره به موفقیت اخیر دستگاه قضایی استان و انتخاب وی به عنوان مدیر برتر ملی، این افتخار را نتیجه همکاری و هماهنگی تمامی مجموعه‌های مرتبط با دستگاه قضایی استان دانست.

وی در ادامه با تأکید بر اهمیت جایگاه کارشناسان رسمی در روند دادرسی، خاطرنشان کرد: مهم‌ترین رسالت دستگاه قضایی صدور آرای متقن برای تحقق عدالت است و کارشناسان یکی از توانمندترین بازوهای قوه قضاییه در این مسیر محسوب می‌شوند.

حجت‌الاسلام حسین کثیرلو، رعایت اخلاق حرفه‌ای در تمامی ابعاد رفتاری و ظاهری را از شاخص‌های اصلی کار کارشناسی دانست و افزود: شجاعت در اظهار نظر کارشناسی، رازداری و امانت‌داری، بهره‌مندی از توانمندی علمی و فناوری‌های نوین و همچنین اخلاص در خدمتگزاری به مردم از مهم‌ترین ویژگی‌های یک کارشناس موفق است.

