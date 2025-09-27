استفاده از تکنولوژی در رشته های ورزشی حقیقتی انکار ناپذیر است

به گزارش ایلنا، علی تقی‌زاده در نشست مجمع سالانه این هیات ورزشی به تشریح برنامه ها و موفقیت‌های هیات ورزش‌های روستایی، عشایری و بازی‌های بومی‌محلی استان اردبیل پرداخت و اظهار کرد: این هیات ورزشی در سال 1403 در مجموع با 550 عنوان برنامه و 244 مسابقه در سطح استان اردبیل به فعالیت های ملی، منطقه‌ای و استانی خود ادامه داد.

وی به مسابقات ملی جام پرچم اشاره کرد و گفت: مسابقات ویژه کارکنان دولت نیز در دو بخش آقایان و بانوان در تابستان سال گذشته برگزار شد.

تقی زاده در ادامه سخنان خود به جشنواره کوچ عشایر نیز اشاره کرد و گفت: این مسابقات نیز با حضور 14 تیم برگزار شد.

وی از برگزاری مسابقات بازی های بومی و محلی در سطح استان اردبیل خبر داد و گفت: 42 مسابقه ویژه مناطق روستایی در استان اردبیل طی سال گذشته برگزار شد.

رئیس هیات ورزش‌های روستایی، عشایری و بازی‌های بومی‌محلی استان اردبیل به برگزاری همایش ملی پیاده‌روی ورزش در آبادی اشاره کرد و گفت: جشنواره ویژه‌ای نیز دز زندان‌های استان اردبیل برگزار شد.

وی گفت: 4 مسابقه ویژه ایام زمستان با عنوان چیله گجه سی نیز در سال گذشته برگزار شد که از اقبال عمومی برخوردار بود.

تقی زاده در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیت های زیرساختی نیز اشاره کرد و گفت: توسعه زیر ساخت ها با حمایت اداره کل ورزش و جوانان پیگیری شد که از جمله آنها می‌توان به ایجاد 4 زمین مینی فوتبال، 15 خانه ورزش روستایی، امکانات ورزشی 15 باب مدرسه شبانه روزی روستایی و راه اندازی باشگاه ورزشی روستایی در شهرستان خلخال اشاره کرد.

وی از انعقاد تفاهم نامه همکاری با ادارات دستگاه های اجرایی و نهادهای انقلابی خبر داد و گفت: به همین مناسبت همایش توجیهی دهیاران 350 روستا نیز طی سال گذشته برگزار شد.

رئیس هیات ورزش‌های روستایی، عشایری و بازی‌های بومی‌محلی استان اردبیل به طرح های ملی بومی روستایی اشاره کرد و گفت: طرح هایی چون دختران آفتاب، پنجشنبه های سلامت، برنامه ویژه توان یابان و یادواره های شهدای ورزشکار روستایی و جشنواره های گردشگری بهار و پاییز در روستاهای استان اردبیل برگزار شد.

وی به برنامه‌های 6 ماه نخست سالجاری نیز اشاره کرد و گفت: مسابقات جام روستایی در ایام نوروز با حضور 300 تیم روستایی در رشته های بازی های بومی و محلی، فوتبال و والیبال و کشتی روستایی در سطح استان برگزار شد.

تقی زاده به جشنواره کوچ عشایر در بهار سالجاری اشاره کرد و گفت: این جشنواره بصورت بین المللی و با حضور تیم هایی از 5 کشور همسایه بر در شهرستان بیله سوار برگزار شد.

وی از برگزاری طرح ملی اتحاد و برکت در سالجاری خبر داد و گفت: این طرح با محوریت قوی تنان روستایی برگزار شد.

تداوم مسابقات جام پرچم در سالجاری

رئیس هیات ورزش‌های روستایی، عشایری و بازی‌های بومی‌محلی استان اردبیل از تداوم مسابقات جام پرچم در سالجاری خبر داد و گفت: جشنواره اقوام نیز در فصل بهار برگزار شد.

وی از برگزاری جشنواره کشتی در شهر اردیموسی خبر داد و گفت: طرح یاریگران زندگی ویژه توان یابان نیز تحت پی گیری است.

رئیس هیات ورزش‌های روستایی، عشایری و بازی‌های بومی‌محلی استان اردبیل با بیان اینکه همایش رابطین دهیاری ها در شش ماه نخست سال در شش شهرستان استان اردبیل برگزار گفت: برگزاری همایش برای شش شهرستان باقی مانده نیز برنامه ریزی شده و تا پایان سال برگزار خواهد شد.

وی از برگزاری مسابقات انتخابی استان اردبیل در رشته های کورن هول و چوب کشی خبر داد و گفت: منتخبین این مسابقات جهت انتخاب تیم ملی به مسابقات کشوری اعزام خواهند شد.

تقی زاده ار برگزاری جشنواره استعدادیابی ایراندخت خبر داد و گفت: این مسابقات ویژه بانوان بوده و در 5 رشته برگزار خواهد شد.

برگزاری کلاس های آموزشی ویژه مربیان و داوران

وی از برگزاری کلاس های آموزشی ویژه مربیان و داوران خبر داد و گفت: تجلیل از قهرمانان و نام‌آوران استان و برگزاری اردوهای درون استانی از جمله برنامه‌های هیات ورزش‌های روستایی، عشایری و بازی‌های بومی‌محلی استان اردبیل تا پایان سالجاری است.

تقی زاده با بیان اینکه استفاده از تکنولوژی و فناوری در توسعه رشته های ورزشی حقیقتی انکار ناپذیر است گفت: این برنامه توسعه ای 4میلیارد توان برای فدراسیون عایدی داشت که تماما صرف تجلیل از نفرات برتر شد.

وی به برنامه فدراسیون ورزش‌های روستایی، عشایری و بازی‌های بومی‌محلی اشاره کرد و گفت: امروز با راه اندازی 10 انجمن ورزشی تخصصی فدراسیون از تک بعدی بازی‌های های بومی روستایی و عشایری بیرون آمده و با برگزاری مسابقات ویژه هر انجمن ثبت جهانی نفرات برتر در مسابقات منطقه ای، بین المللی و حتی جهانی حضور یافته و برای کشور افتخار آفرینی خواهند کرد.

برگزاری مسابقات هفت سنگ و گل و یا پوچ در بازی های جهانی قرقیزستان

رئیس فدراسیون ورزش‌های روستایی، عشایری و بازی‌های بومی‌محلی از برگزاری مسابقات هفت سنگ و گل و یا پوچ در بازی های جهانی قرقیزستان خبر داد و گفت: سابقات این رشته ها ورزشی برای معرفی در مسابقات جهانی قزقیزستان خواهد بود تا در صورت اقبال عمومی شاهد ثبت مسابقات بین المللی و جهانی در آینده نزدیک شویم.

وی از راه اندازی سامانه جامع آموزش در فدراسیون خبر داد و گفت: با راه اندازی این سامانه آموزشی امیدواریم سطح آموزش استان ها به ویژه اردبیل ارتقا یابد.

تقی زاده به برنامه های مشارکتی نیز اشاره کرد و گفت: به مناسبت روز ملی روستاها یک جشنواره روستایی در سراسر کشور با هدف برگزاری جشنواره ورزشی روستایی در 437 شهرستان برگزار خواهد شد که در این میان سهم استان اردبیل 12 شهرستان است.

وی خواستار توجه بیشتر متولیان ورزش روستایی در استان ها شد و گفت: انتظار داریم بودجه های اختصاص یافته و همچنین برنامه های تعریف شده در هیات های روستای و عشاری صرف روستاهای هر استان شود تا با استعدادیابی واقعی شاهد بارورتر شدن درخت تنومند بازی های بومی و محلی در کشور بوده و ورزشکاران این رشته های ورزشی نیز برای کشور افتخار افرینی کنند.

مجمع سالانه هیات ورزش های روستایی و بازی های بومی محلی اردبیل با حضور علیرضا پسندیده، رئیس فدراسیون ورزش روستایی، عشایری و بازی‌های بومی محلی، عوض نخست مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل و روسای هیات های شهرستانی در اردبیل برگزار شد.

