جابجایی بیش از ۷۰۳ هزار نفر مسافر از استان اردبیل

به گزارش ایلنا، رضا شیرین زاده در بازدید از شرکت های مسافربری شهرستان بیله سوار اظهار کرد: در ۶ ماهه گذشته بیش از ۷۰۳ هزار نفر مسافر از استان اردبیل به مقاصد مختلف جابجا شده اند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که حدود ۷۷۱ هزار نفر بود کاهش ۸ درصدی را شاهد هستیم.

وی با اشاره به اینکه در مدت یاد شده حدود ۱۰۲ هزار مورد صورت وضعیت توسط شرکت های مسافری صادر شده افزود: در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که ۱۲۱ هزار مورد صورت وضعیت صادر شده بود کاهش۱۶ درصدی را نشان میدهد.

معاون حمل ونقل اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اردبیل تصریح کرد: در ۶ ماهه گذشته ۴۱۲ هزار نفر مسافر از شهرستان اردبیل، ۵ هزار و ۷۳۲ نفرمسافر از شهرستان نیر،۵ هزار و ۴۷۱ نفر مسافر از شهرستان نمین ، ۱ هزار و ۲۹۰ نفر مسافر از شهرستان بیله سوار، حدود ۵۶ هزار نفر مسافر از شهرستان پارس آباد،حدود ۶۲ هزار نفر مسافر از شهرستان خلخال،۱ هزار و ۶۱۱ نفرمسافر از شهرستان کوثر ،حدود ۳۳ هزارنفراز شهرستان گرمی،۱۰۸ هزار نفر مسافر از شهرستان مشگین شهر، بیش از ۱ هزار و ۵۰۰نفر مسافر از شهرستان سرعین ، ۱هزار و ۴۶۷ نفر مسافر از شهرستان اصلاندوز و ۱۴ هزار و ۵۶۷ نفر نیز از سایر شهرستان ها به مقاصد مختلف جابجا شده اند.

شیرین زاده با اشاره به اینکه در مدت یاد شده ۳۷۵ هزار و ۳۳۶ نفر مسافر توسط وسیله نقلیه اتوبوس،۸۵ هزار و ۳۹۷ نفر با وسیله نقلیه مینی بوس و ۲۴۲ هزارو ۵۴۵نفر نیز با وسیله نقلیه سواری از استان به مقاصد مختلف کشور جابجا شده اند یادآور شد:۶۲ شرکت مسافربری در استان اردبیل در حال خدمات رسانی به مردم و مسافران است.

وی فعالیت ۷ پایانه مسافربری در استان اردبیل را یادآور شد و اظهار کرد: هزار و ۲۳۱ ناوگان مسافر در استان اردبیل در حال خدمات رسانی به مردم و مسافران هستند.

انتهای پیام/