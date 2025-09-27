خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

1300وانت بار در اردبیل ساماندهی شدند

1300وانت بار در اردبیل ساماندهی شدند
کد خبر : 1691870
لینک کوتاه کپی شد.

شهردار اردبیل گفت: یک هزار و ۳۰۰ وانت‌بارهای میوه فروش در سطح اردبیل ساماندهی شدند.

به گزارش ایلنا،  محمود صفری در برنامه در مدار مطالبه  در موزه دفاع مقدس اردبیل اظهار کرد:  یک هزار و 300 وانت بار میوه فروش در سطح استان اردبیل ساماندهی شدند.

وی با بیان اینکه  شهرداری اردبیل تنها مجموعه موفق کشور در حوزه فوق است، گفت:  با اجرای این طرح، محل‌های استقرار جدید هر کدام از وانت‌بارهای میوه‌فروش سیار فعال در کنار خیابان های شهر اردبیل در مکان‌های مناسب و با توزیع محله ها و دسترسی آسان شهروندان تعیین شده است.

شهردار اردبیل ادامه داد: وانت بارهای میوه‌فروش، در کنار آسیب به سیمای شهر منجر به ایجاد ترافیک و بی‌نظمی بودند که  با همکاری دادستانی‌، نیروی انتظامی و پلیس راهور در اردبیل ساماندهی شدند.

صفری بیان کرد: گشت تلفیقی به صورت شبانه روزی در سطح شهر فعالیت دارد تا ضمن برخورد با وانت بارهای متخلف، آنان را به مکان‌های مشخص شده هدایت و ارشاد کنند.

وی همچنین بر  ساماندهی ورودی های اردبیل اشاره کرد و افزود: برای اولین بار ساماندهی هر ۴ ورودی شهر اردبیل به طور همزمان مورد بررسی‌های فنی و تحقیقاتی قرار گرفت و به یک طرح جامع منتهی شد که در طرح تفصیلی تدوین شده است و اجرای عملیات اجرایی در دستور کار قرار دارد.

شهردار اردبیل خاطرنشان کرد:  بهره‌برداری از هر ۴ طرح ورودی شهر زمان‌بر بوده و طی ۲ سال آینده نمای ورودی‌های اردبیل تغییر پیدا خواهد کرد.

انتهای پیام/
خبرنگار : نسرین آذرکیش
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی