1300وانت بار در اردبیل ساماندهی شدند
شهردار اردبیل گفت: یک هزار و ۳۰۰ وانتبارهای میوه فروش در سطح اردبیل ساماندهی شدند.
به گزارش ایلنا، محمود صفری در برنامه در مدار مطالبه در موزه دفاع مقدس اردبیل اظهار کرد: یک هزار و 300 وانت بار میوه فروش در سطح استان اردبیل ساماندهی شدند.
وی با بیان اینکه شهرداری اردبیل تنها مجموعه موفق کشور در حوزه فوق است، گفت: با اجرای این طرح، محلهای استقرار جدید هر کدام از وانتبارهای میوهفروش سیار فعال در کنار خیابان های شهر اردبیل در مکانهای مناسب و با توزیع محله ها و دسترسی آسان شهروندان تعیین شده است.
شهردار اردبیل ادامه داد: وانت بارهای میوهفروش، در کنار آسیب به سیمای شهر منجر به ایجاد ترافیک و بینظمی بودند که با همکاری دادستانی، نیروی انتظامی و پلیس راهور در اردبیل ساماندهی شدند.
صفری بیان کرد: گشت تلفیقی به صورت شبانه روزی در سطح شهر فعالیت دارد تا ضمن برخورد با وانت بارهای متخلف، آنان را به مکانهای مشخص شده هدایت و ارشاد کنند.
وی همچنین بر ساماندهی ورودی های اردبیل اشاره کرد و افزود: برای اولین بار ساماندهی هر ۴ ورودی شهر اردبیل به طور همزمان مورد بررسیهای فنی و تحقیقاتی قرار گرفت و به یک طرح جامع منتهی شد که در طرح تفصیلی تدوین شده است و اجرای عملیات اجرایی در دستور کار قرار دارد.
شهردار اردبیل خاطرنشان کرد: بهرهبرداری از هر ۴ طرح ورودی شهر زمانبر بوده و طی ۲ سال آینده نمای ورودیهای اردبیل تغییر پیدا خواهد کرد.