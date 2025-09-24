معاون استاندار اردبیل:
با مدیریت مصرف، آب کشاورزی استان برای یک میلیون هکتار کافی است
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل اعلام کرد که با بهرهوری علمی و اصلاح الگوی کشت، میتوان آب مصرفی در بخش کشاورزی را به گونهای مدیریت کرد که برای یک میلیون هکتار از اراضی استان کافی باشد.
به گزارش ایلنا، بهروز خلیلی با اشاره به این که ۸۰ درصد آب استان در ۲۲۵ هزار هکتار اراضی کشاورزی مصرف میشود، اظهار کرد:با بهرهوری علمی و اصلاح الگوی کشت میتوان این میزان آب را برای یک میلیون هکتار کافی دانست.
وی افزود: استان اردبیل با داشتن کمتر از یک درصد از مساحت کل ایران، دارای ۷۵۰ هزار هکتار اراضی قابل کشت است که شامل ۲۷۰ هزار هکتار اراضی آبی و ۴۸۰ هزار هکتار اراضی دیم میشود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل ادامه داد: بر اساس اعلام سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل، سالانه ۴.۵ میلیون تن انواع محصول کشاورزی در این استان تولید میشود که معادل چهار درصد از کل تولیدات کشاورزی کشور است. این استان نقش مهمی در تامین محصولات کشاورزی کشور ایفا میکند.
خلیلی بیان کرد: بخش کشاورزی حدود یک سوم از اشتغال و تولید ناخالص داخلی استان را به خود اختصاص داده است. کشت گندم با حدود ۲۸۰ تا ۳۰۰ هزار هکتار و جو با حدود ۱۲۷ هزار هکتار، بیشترین سهم را در کشت کشاورزی استان دارند. بر اساس آمارها، استان اردبیل دارای ۱۳۰ هزار بهرهبردار کشاورزی است.
وی اضافه کرد: این اظهارات نشان از اهمیت مدیریت منابع آب و بهرهوری در بخش کشاورزی استان اردبیل دارد که میتواند نقش مهمی در توسعه پایدار این منطقه ایفا کند. به نظر می رسد ترویج روشهای نوین آبیاری و تغییر الگوهای کشت از جمله راهکارهای مورد نظر برای دستیابی به این هدف باشد.