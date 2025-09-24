خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون استاندار اردبیل:

با مدیریت مصرف، آب کشاورزی استان برای یک میلیون هکتار کافی است

با مدیریت مصرف، آب کشاورزی استان برای یک میلیون هکتار کافی است
کد خبر : 1690893
لینک کوتاه کپی شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل اعلام کرد که با بهره‌وری علمی و اصلاح الگوی کشت، می‌توان آب مصرفی در بخش کشاورزی را به گونه‌ای مدیریت کرد که برای یک میلیون هکتار از اراضی استان کافی باشد.

به گزارش ایلنا، بهروز خلیلی  با اشاره به این که ۸۰ درصد آب استان در ۲۲۵ هزار هکتار اراضی کشاورزی مصرف می‌شود، اظهار کرد:با بهره‌وری علمی و اصلاح الگوی کشت می‌توان این میزان آب را برای یک میلیون هکتار کافی دانست.

وی افزود: استان اردبیل با داشتن کمتر از یک درصد از مساحت کل ایران، دارای ۷۵۰ هزار هکتار اراضی قابل کشت است که شامل ۲۷۰ هزار هکتار اراضی آبی و ۴۸۰ هزار هکتار اراضی دیم می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل ادامه داد: بر اساس اعلام سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل، سالانه ۴.۵ میلیون تن انواع محصول کشاورزی در این استان تولید می‌شود که معادل چهار درصد از کل تولیدات کشاورزی کشور است. این استان نقش مهمی در تامین محصولات کشاورزی کشور ایفا می‌کند.

خلیلی بیان کرد: بخش کشاورزی حدود یک سوم از اشتغال و تولید ناخالص داخلی استان را به خود اختصاص داده است. کشت گندم با حدود ۲۸۰ تا ۳۰۰ هزار هکتار و جو با حدود ۱۲۷ هزار هکتار، بیشترین سهم را در کشت کشاورزی استان دارند. بر اساس آمارها، استان اردبیل دارای ۱۳۰ هزار بهره‌بردار کشاورزی است.

وی اضافه کرد: این اظهارات نشان از اهمیت مدیریت منابع آب و بهره‌وری در بخش کشاورزی استان اردبیل دارد که می‌تواند نقش مهمی در توسعه پایدار این منطقه ایفا کند. به نظر می رسد ترویج روش‌های نوین آبیاری و تغییر الگوهای کشت از جمله راهکارهای مورد نظر برای دستیابی به این هدف باشد.

انتهای پیام/
خبرنگار : نسرین آذرکیش
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی