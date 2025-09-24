افزایش ۷ درصدی جابجایی کالا طی ۶ ماهه گذشته از استان اردبیل

به گزارش ایلنا، کلیم اله وثوقی در بازدید از شرکت های حمل ونقل کالا در شهرستان اردبیل اظهار کرد: در مدت مشابه سال گذشته نیز ۲ میلیون و ۵۶۴ هزار تن کالا توسط رانندگان پرتلاش از استان جابجا شده بود که افزایش ۷ درصدی را نشان می دهد.

وی کالاهای جابجا شده را شامل نفت،سیب زمینی، مصالح ساختمانی،سیمان فله ای،گندم ،شمش آهن ،آب معدنی، گازوئیل و هندوانه برشمرد و افزود: روند جابجایی کالا در استان اردبیل کاملا عادی و روان است.

دبیر کمیسیون مدیریت اجرائی ایمنی حمل ونقل استان اردبیل با اشاره به اینکه ۹۰ شرکت حمل ونقل کالا در استان اردبیل در حال فعالیت و خدمات رسانی است، تصریح کرد:در ۶ ماهه گذشته ۱میلیون و ۱۱۸ هزار تن کالا از شهرستان اردبیل ،۶۵۶ هزار تن کالا از شهرستان نمین ،۲۸۱ هزار تن کالا از شهرستان پارس آباد،۲۲۹ هزار تن از شهرستان خلخال ،۱۲۱ هزار تن کالا از شهرستان مشگین شهر ،۸۹هزار تن کالا از شهرستان اصلاندوز، ۱۴۰هزار تن کالا از شهرستان بیله سوار و۹۷ هزار تن کالا از شهرستان بیله سوار جابجا شده است.

وثوقی در مدت یاد شده از صدور حدود ۱۹۰ هزار برگ بارنامه در استان اردبیل خبرداد و خاطرنشان کرد: نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۱۷۷ هزار برگ بارنامه صادر شده بود افزایش ۷ درصدی را نشان می دهد.

وی در ۶ ماهه گذشته به افزایش ۶۲درصدی جابجایی کالا در شهرستان گرمی اشاره کرد و ادامه داد:در مدت مشابه سال گذشته ۶۰ هزار تن کالا از این شهرستان جابجا شده بود.

عضو شورای اداری استان اردبیل فعالیت ۹۰ شرکت حمل و نقل کالا را در استان اردبیل یادآور شد و افزود:۱۳ هزار و ۵۵۰ دستگاه ناوگان و ۱۲ هزار و ۶ نفر راننده نیز در حوزه حمل ونقل کالا در حال خدمات رسانی به مردم استان هستند.

وثوقی از مردم و صاحبان کالا خواست هرگونه انتقاد و شکایت خود از عملکرد شرکت ها و رانندگان را به سامانه ۱۴۱ راهداری استان اردبیل اطلاع دهند تا در اسرع وقت در کمیسیون های مربوطه به تخلفات رسیدگی شود.

