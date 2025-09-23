به گزارش ایلنا، ملیحه ملک‌زاده‌فرد، مدیرکل این کانون با اعلام خبر درخشش دوباره اعضای این استان در رقابت‌های بین‌المللی، اظهار کرد: در بیست‌وچهارمین دوره مسابقه نقاشی محیط زیست «جی‌کیوآی» که از سوی کشور ژاپن برگزار شد، ۸ هزار و ۵۱۴ اثر از ۶۸ کشور جهان به دبیرخانه این مسابقه ارسال شد که از این تعداد، ۱۶۰ اثر متعلق به نقاشی‌های اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ایران بود.

وی با اشاره به موفقیت‌های چشمگیر کودکان ایرانی در این رقابت جهانی افزود: در این مسابقه، ۸ کودک و نوجوان ایرانی موفق به کسب جوایز معتبر شدند که در میان آنها، سه نفر از اعضای کانون استان اردبیل درخشیدند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اردبیل ادامه داد: ستایش قوی‌بازو، ۹ ساله، از مرکز شماره ۱ کانون مشگین‌شهر، به مربیگری سولماز کاظم‌نژاد، توانست جایزه اول بخش بین‌الملل این مسابقه را کسب کند. همچنین، حنانه نصیری، ۱۳ ساله، از مرکز شماره ۲ کانون مشگین‌شهر، با مربیگری نرگس پورعلی و زینب رحیمی، ۱۴ ساله، از مرکز شماره ۵ کانون اردبیل، موفق به دریافت دیپلم افتخار بخش بین‌الملل این مسابقه شدند.

ملک زاده فرد با بیان این که موفقیت‌های اخیر اعضای کانون در مسابقات بین‌المللی نشان‌دهنده‌ ظرفیت‌های بالای هنری و خلاقیت این عزیزان است، بیان کرد: مراکز کانون استان با برگزاری کارگاه‌های تخصصی، فعالیت‌های عمومی و حمایت از کودکان و نوجوانان، همواره در کنار خانواده‌ها بوده و بستری مناسب برای شکوفایی استعدادهای نسل جدید فراهم می‌آورند و خانواده‌ها می‌توانند با مراجعه به مراکز کانون، از برنامه‌ها، کارگاه‌ها و آموزش‌های حرفه‌ای مربیان بهره‌مند شوند.

