به گزارش ایلنا، حسین پیرموذن با اشاره به کاهش زمان انتظار کامیون‌های تجاری در صف مرزها از یک هفته به ۴۸ ساعت اظهار کرد: امیدواریم در صورت عملیاتی شدن فعالیت گمرک‌ها به صورت شبانه‌روزی بر اساس توافق با کمیسیون مشترک تعداد کامیون‌های خروجی از مرز بیله‌سوار از ۲۲۰ کامیون افزایش یابد.

وی با تاکید بر بازنگری و اصلاح رویکردهای سنتی تجاری ادامه داد: روش‌های سنتی تجارت خارجی نه‌تنها کمکی به افزایش صادرات نمی‌کنند بلکه باعث می‌شوند بخش زیادی از منابع مالی صرف تغییرات نرخ ارز شود که با تقویت روابط تجاری می‌توان مسیر تازه‌ای در راستای افزایش حجم وزنی صادرات و هم رشد درآمد‌ها ایجاد کرد.

رئیس اتاق مشترک ایران و آذربایجان لزوم تکمیل زیرساخت‌های منطقه آزاد تجاری - صنعتی اردبیل را یادآور شد و گفت: در این راستا معافیت‌های مالیاتی، تسهیل در واردات و صادرات کالا‌ها، امنیت بازگشت سرمایه، دسترسی آسان به بازارهای بین‌المللی و مزایای ایجاد شهرک صنعتی مشترک ایران و آذربایجان است.

پیرموذن با بیان اینکه راه‌اندازی بارانداز لجستیکی و احداث شهرک صنعتی مشترک ایران و آذربایجان چشم انتظار پیگیری مسئولان است، بیان کرد: آذربایجان در مذاکرات و تنظیم توافق‌نامه‌ها بسیار توانمند و حرفه‌ای عمل می‌کند؛ اما در زمینه اجرای عملی پروژه‌ها، روند پیشرفت به نسبت کند و با احتیاط پیش می‌رود که نیازمند پیگیری است.

وی اضافه کرد: پیشنهاد اختصاص ۵۰ درصد از اراضی ایران و ۵۰ درصد دیگر از اراضی آذربایجان برای احداث شهرک صنعتی مشترک مطرح است که در صورت قطعیت این موضوع ما نیز در استان اردبیل آمادگی کامل داریم تا تمامی زیرساخت‌های لازم مانند آب، برق و گاز را با دانش و تخصص بالا، به صورت حرفه‌ای طراحی و ارائه دهیم.

