رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل تاکید کرد؛
بهبود فرآیندهای درمانی جهت مراقبت بهتر بیماران
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل بر بهبود فرآیندهای درمانی جهت مراقبت بهتر بیماران با استفاده از تحلیلهای جامع و دادهمحور تاکید کرد.
به گزارش ایلنا، بهزاد داورنیا در جلسه کمیته مورتالیتی و آر.سی.آی بر اهمیت پیگیری دقیق و مستمر موارد مورتالیتی و RCA تأکید کرد و اظهار کرد: برگزاری چنین کمیتههایی نقش اساسی در ارتقاء کیفیت خدمات درمانی و کاهش خطاهای پزشکی دارد و تلاش ما این است که با استفاده از تحلیلهای جامع و دادهمحور، فرآیندهای درمانی را به گونهای بهبود ببخشیم که بیماران در بهترین شرایط ممکن تحت مراقبت قرار گیرند.
فرزانه، معاون درمان دانشگاه نیز با اشاره به اهمیت ارتقاء همکاری بین بخشهای مختلف بیمارستانی و آموزشهای مستمر کادر درمان گفت: کمیته مورتالیتی و آر.سی.آی میتواند به شناسایی سریعتر مسائل و مشکلات کمک کرده و در نهایت منجر به اصلاح فرآیندها، افزایش ایمنی بیمار و بهبود کیفیت خدمات درمانی شود.
ایرانی جم، معاون آموزشی دانشگاه نیز ضمن تاکید بر نقش کلیدی رزیدنتها در ارتقاء کیفیت مراقبتهای درمانی، به اهمیت نگارش دقیق و علمی پروندههای پزشکی توسط تیم درمان و رزیدنتها اشاره کرد و افزود: این مهارتها نقش مهمی در مستندسازی و تحلیل موارد مورتالیتی دارد و از بروز مشکلات احتمالی در مراقبتهای پزشکی جلوگیری میکند.
در این جلسه، اعضای کمیته به تحلیل موارد مختلف پرداخته و راهکارهای مناسبی برای شناسایی نقاط ضعف و بهبود فرآیندهای درمانی و مدیریت بیماران پیشنهاد دادند.
این کمیته با هدف اصلاح فرآیندها، ایجاد فرهنگ بیمارمحوری و ارزیابی مستمر در ارائه خدمات درمانی و مراقبتی برگزار و بر لزوم استفاده از این جلسات برای شناسایی علل اصلی مشکلات خدمات سلامت در بیمارستانها تأکید شد.
انتظار میرود پس از برگزاری این جلسات، اقدامات مؤثری برای ارتقاء استانداردهای درمانی و کاهش حوادث ناخواسته در بیمارستانها و مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه انجام شود.