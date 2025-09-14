به گزارش ایلنا، هاشم علایی ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: ناحیه صنعتی پارس آباد با مساحت 100 هکتار در شمال اردبیل واقع شده که از نظر وسعت، به عنوان دومین شهرک و ناحیه صنعتی استان محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: تاکنون در این ناحیه صنعتی، 51 قرارداد حق بهره برداری زمین با مجموع 30 هکتار با سرمایه‌گذاران منعقد شده که 15 واحد تولیدی موفق به تولید و دریافت پروانه بهره برداری از مراکز ذیصلاح شده‌اند.

علایی افزود: در ناحیه صنعتی پارس‌آباد، زیرساخت‌های اولیه از قبیل؛ زیرسازی و جدول‌بندی معابر، شبکه‌های آب، گاز و برق، مخابرات، آسفالت خیابان اصلی و روشنایی برخی از معابر اجرا شده که از جمله مهمترین این زیرساخت‌ها می‌توان به اجرای خط انتقال آب به طول 5.5 کیلومتر از کانال مغان به همراه ایستگاه پمپاژ آب، مخزن زمینی 1000 مترمکعبی و مخزن هوایی 50 مترمکعبی اشاره کرد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل، مناطق مرزی را با توجه به مجاورت با کشورهای همسایه، ظرفیت بالقوه و مهمی برای توسعه استان برشمرد و افزود: وجود مرز مشترک با کشور جمهوری آذربایجان، این فرصت عظیم را برای رونق تولید و اشتغال شهرستان پارس‌آباد فراهم کرده است که باید از آن به نحو احسن استفاده کنیم.

وی، اظهار داشت: با توجه به زیرساخت‌های ایجاد شده و آماده بودن تاسیسات، شهرک‌های صنعتی بهترین مکان ممکن برای استقرار سرمایه‌گذاران است که با توسعه شهرک‌ها و نواحی صنعتی می‌توان به جذب سرمایه‌گذاران در استان کمک کنیم.

علایی از واگذاری زمین به سرمایه‌گذاران با شرایط نقد و اقساط خبر داد و افزود: به منظور رعایت عدالت، شفاف‌سازی امور و کاهش بروکراسی‌های اداری، فرآیند واگذاری زمین در شهرک‌های صنعتی اردبیل به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و تمامی مراحل درخواست و انتخاب زمین توسط متقاضیان انجام می‌شود.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل، تصریح کرد: اعمال تخفیف در قیمت حق بهره‌برداری زمین در مناطق کمتر توسعه یافته، برگزاری تورهای صنعتی، حمایت از حضور در نمایشگاه‌ها، برگزاری دوره‌های آموزشی، حمایت از دانش بنیان شدن، شناسایی و رفع نیازهای فناورانه، کمک به افزایش صادرات، اخذ مجوزهای استاندارد سازی، حمایت‌های خوشه‌ای از واحدهای تولیدی و حمایت از سامانه‌های فروش و... از جمله مشوق‌هایی است که برای حضور سرمایه‌گذاران در شهرک‌های صنعتی در نظر گرفته شده است.

انتهای پیام/