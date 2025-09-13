خط کشی ۱۴۰ کیلومتر از محورهای مواصلاتی شهرستان کوثر

به گزارش ایلنا، جعفر بابائیان در بازدید از راه‌های اصلی و فرعی شهرستان کوثر اظهار کرد: در ۵ ماهه گذشته عملیات لکه گیری و روکش آسفالت ۲۳ کیلومتر از ابتدای حوزه استحفاظی کوثر تا ورودی تونل یک در محدوده سه راهی فاراب بصورت مقطعی و همچنین حدفاصل تونلهای محور اردبیل – سرچم توسط راهداران انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه در این مدت راهداران در محور شریانی اردبیل – سرچم بطول ۱۲ کیلومتر عملیات شانه سازی و رفع اختلاف سطح آسفالته راه اجرا کرده اند، افزود: جهت افزایش شعاع دید رانندگان ۷۰۰ متر مکعب عملیات برداشت ترانشه سنگی در خروجی تونل شماره ۸ انجام شده است.

رئیس اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای شهرستان کوثر در این مدت اجرای ۱۲ کیلومتر روشنایی طولی در محدوده تونلهای دوازده گانه و محدوده گردنه کجل را توسط راهداران یادآور شد و گفت:در مدت یاد شده ۷۶۰ کیلومتر از کانالهای طرفین در محورهای مواصلاتی این شهرستان پاکسازی شده است.

بابائیان در ۵ ماهه گذشته از تیغ زنی ، تسطیح و رگلاژ ۵۰۰ کیلومتر از راه های شنی و خاکی در شهرستان کوثر خبر داد و خاطرنشان کرد: با استفاده از ۶۰۰ تن آسفالت سرد و گرم محورهای مواصلاتی این شهرستان لکه گیری شده است.

وی حفاظت و صیانت از حریم راهها را بعنوان سرمایه ملی خط قرمز راهداری دانست و گفت:با حضور بیش از ۴ هزار نفر روز گشت راهداری در محور ها تاکنون از ۱۲۰ مورد تجاوز به حریم راه با ابلاغ اخطار کتبی به متخلفان جلوگیری شده ،۳۰۰ کیلومتر از حریم راهها تسطیح ، پاکسازی و آزادسازی شده و همچنین ۲۵ عدد از تابلوهای غیر مجاز در محورهای مواصلاتی جمع آوری شده است.

باباییان در ۵ ماهه گذشته به نگهداری سیستم روشنایی ۱۲ دستگاه تونل و همچنین ۸ نقطه روشنایی نقطه ای در شهرستان کوثر اشاره کرد و ادامه داد:در این مدت برا ی آگاهی دهی به رانندگان جهت رعایت قوانین راهور در جاده ۱۰۶ متر مربع تابلوهای اطلاعاتی در بزرگراه نصب و تعمیر شده است.

انتهای پیام/