سالیانه 150 کلاس درس در سطح استان اردبیل احداث شده است

به گزارش ایلنا، امیر لامعی جوان در جمع خبرنگاران با اشاره به ساخت 70 درصدی پروژه های سال جاری با مشارکت های مردمی و خیرین حقیقی و حقوقی و بنگاههای اقتصادی اظهار کرد: برای رسیدن به هدف برنامه هفتم توسعه در خصوص سرانه فضاهای آموزشی برای دانش آموزان با شرایط مدارس ایمن، در وضعیت موجود استان نیاز به احداث 455 باب مدرسه با 3228 کلاس درس در سطح استان است.

وی افزود: از این تعداد 227 مدرسه با 1135 کلاس درس در حال انجام است و با تاکید رئیس جمهور که بر شروع تمامی مدارس در سال جاری کردند برای تعداد باقیمانده که 228 مدرسه با 2093 کلاس درس است مکانیابی انجام و نسبت به تشکیل گروه های مردمی و شروع پروژه ها اقدام شده است.

سرپرست نوسازی مدارس استان اردبیل ادامه داد: اگر آمار پنج سال گذشته مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد به طور متوسط سالیانه 150 کلاس درس در سطح استان احداث شده است که با توجه به شروع نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی با مشارکت مردم این عدد در سال 1404 افزایش حدود 5 برابری داشته که جهش قابل توجهی در مدرسه سازی استان می باشد به طوریکه در مهرماه سال جاری 400 کلاس درس تکمیل و آماده بهره برداری است.

لامعی جوان بیان کرد: با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ که با همت حضرتعالی در سطح کشور شکل گرفته و این موضوع توسط استاندار محترم استان مورد تاکید و پیگیری مستمر می باشد مشارکت مردم و خیرین شامل صنوف، انجمن اولیا و فرهنگیان، هیات های مذهبی، بازاریان، پزشکان و سایر اقشار مردم به طور چشم گیری افزایش داشته است بطوریکه از کل پروژه های سال جاری 70 درصد سهم مشارکت های مردمی و خیرین حقیقی و حقوقی و بنگاههای اقتصادی از محل مسولیت های اجتماعی بوده است.

وی با بیان اینکه در سطح استان مدارس کانکسی به همت دولت چهاردهم در سال جاری جمع آوری شده و 56 مدرسه با 105 کلاس درس در حال تکمیل و تحویل است، گفت: مدارس سنگی در سطح استان با کمک بنیاد علوی و بسیج سازندگی به تعداد 55 باب مدرسه نا ایمن سنگی با 244 کلاس درس درحال برچیده شدن و احداث مدرسه جایگزین است.

سرپرست نوسازی مدارس استان اردبیل افزود: از سایر برنامه های در حال اجرا در سطح استان اردبیل در زمینه مدرسه سازی احداث مدارس سبز برای کنترل مصرف انرژی و استاندارد سازی سیستم های گرمایشی در سطح استان قبل از فصل سرما می باشد و همچنین برنامه ریزی برای احداث مدارس بزرگ مقیاس با محوریت تامین فضاهای آموزشی با امکانات فرهنگی، ورزشی و بهداشتی درمانی برای محلات است. در این نهضت بزرگ، موضوع توزیع عادلانه امکانات آموزشی و مکانیابی صحیح مورد تاکید است.

انتهای پیام/