‍خط کشی ۲۱۰ کیلومتر از محورهای مواصلاتی اصلاندوز

به گزارش ایلنا، نادر جنگی در بازدید از محورهای فرعی اظهار کرد: در ۵ ماهه گذشته ۱۸۶ کیلومتر از افتادگی شانه شهرستان اصلاندوز با شن ریزی توسط راهداران پر تلاش اصلاح شده است.

وی با اشاره به اینکه در این مدت راهداران با استفاده از ۴۰۰ تن آسفالت گرم و سرد ، ۱هزار و ۸۰۰ متر مربع از راههای اصلی ،فرعی و روستایی شهرستان اصلاندوز را لکه گیری کرده اند، افزود:راهداران بیش از ۳ هزار متر مربع عملیات روکش آسفالت اجرا کرده اند.

رئیس اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای شهرستان اصلاندوز در ۵ ماهه گذشته تسطیح و موج گیری ۹۰ کیلومتر از راههای روستایی و مرزی را در این شهرستان یادآور شد و گفت: در مدت یاد شده ۸۶۰ مورد از پلها و نقاط پربرخورد با دپو مصالح آشکارسازی شده است.

وی حفاظت و صیانت از حریم راه ها را به عنوان سرمایه ملی خط قرمز راهداری دانست و ادامه داد: تا کنون با حضور ۴۸۰ مورد گشت راهداری در حریم از ۴۲ مورد تجاوز به حریم راه جلوگیری شده ،۳۰ مورد دکه های غیرمجاز جمع آوری و ۱۸۶ کیلومتر از حریم راه آزاد سازی و تسطیح شده است.

جنگی در ۵ ماهه گذشته از جابجایی ۱۱۰ هزار تن کالا توسط ۲ شرکت حمل ونقل کالا در شهرستان اصلاندوز خبرداد و خاطرنشان کرد:در این مدت ۸ هزار و ۱۰۰ برگ بارنامه نیز صادر شده است.

رئیس اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای شهرستان اصلاندوز در مدت یاد شده به جابجایی ۱۰هزار نفر مسافر توسط ۱۸ دستگاه سواری و ۸ دستگاه اتوبوس از این شهرستان اشاره کرد و ادامه داد:این میزان مسافر در قالب ۲ هزار و ۷۰۰ سفر از شهرستان اصلاندوز به مقاصد مختلف جابجا شده اند.

