به گزارش ایلنا، علی تقی زاده با اعلام این خبر اعلام کرد: اولین دوره مسابقات قهرمانی کورن‌هول استان اردبیل با حضور ۹۰ ورزشکار از سراسر استان در مجموعه ورزشی رضازاده برگزار شد. در این رقابت‌ها که ۱۹ تیم به صورت فشرده با یکدیگر به رقابت پرداختند، تیم‌های پارس‌آباد موفق شدند در هر دو بخش آقایان و بانوان به مقام قهرمانی دست یابند.

وی افزود: در بخش آقایان، تیم‌های بیله‌سوار و شرکت ساروج اردبیل به ترتیب در جایگاه‌های دوم و سوم ایستادند. در بخش بانوان نیز اردبیل الف عنوان نایب قهرمانی را کسب کرد و اردبیل ب سوم شد.

رئیس هیئت ورزش روستایی، عشایری و بازی‌های بومی محلی استان اردبیل، با اشاره به استقبال چشمگیر از این رویداد، از برنامه‌های آتی برای این ورزش نوپا خبر داد و ادامه داد: در حال برنامه‌ریزی برای برگزاری اردوهای استعدادیابی و توانمندسازی هستیم تا تیم‌های منتخب استان با آمادگی کامل به مسابقات کشوری اعزام شوند.

تقی‌زاده همچنین در مورد این ورزش توضیح داد: کورن‌هول یک بازی تفریحی و رقابتی است که بازیکنان در آن کیسه‌هایی پر شده از ذرت را به سمت یک تخته شیب‌دار پرتاب می‌کنند. هدف از این بازی کسب امتیاز از طریق انداختن کیسه در سوراخ یا قرار دادن آن روی تخته است.

