کشف و جمع آوری 161 دستگاه ماینر غیر مجاز در شهرک صنعتی اردبیل

به گزارش ایلنا، ناصر عبداللهیان با اشاره به اینکه انشعاب برق محل ماینرهای غیرمجاز کشف شده از تعرفه برق یارانه ای تغذیه می کرد، اظهار کرد: در مجاورت کارخانه دارای مجوز ماینر، برق مصرفی این واحد از طریق کابل زمینی به صورت غیرمجاز انتقال داده شده بود که با حفاری محل ترانس، خط انتقال برق غیرمجاز مشخص و جمع آوری شد.

وی با عنوان اینکه میزان مصرف برق ماینرهای مکشوفه نزدیک به 500 کیلووات بوده، افزود: این مجموعه برای تغذیه ماینرهای غیرمجاز، برق مصرفی نزدیک به 400 خانوار را به صورت غیرمجاز مصرف می کرده که با توجه به بار مصرفی بالای این دستگاه‌ها و اثرات مخرب آن بر روی شبکه، شناسایی و برخورد با این موارد از اولویت‌های شرکت توزیع برق استان قرار دارد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل بیان کرد: پرونده مربوطه جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌ربط ارجاع داده شده است و اقدامات کنترلی و پایش مصرف برق در تمام نقاط مختلف استان تداوم خواهد داشت.

عبداللهیان با تأکید بر لزوم مقابله جدی با استخراج غیرمجاز رمزارز، از شهروندان مسئولیت پذیر درخواست کرد در صورت مشاهده فعالیت‌های مشکوک در این زمینه، ضمن اطمینان از محرمانگی، اطلاعات آن را به درگاه اینترنتی www.tavanir.org.ir/samaat و یا سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ ارسال کنند و از پاداش یک تا دویست میلیون تومانی برخوردار شوند.

