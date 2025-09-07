اعمال تخفیف 30 درصدی برای عوارض شهرداری اردبیل

به گزارش ایلنا، شهرداری اردبیل به مناسبت هفته دولت و دفاع مقدس و برابر مجوز حاصله از شورای اسلامی شهر جهت تحصیل درآمد‌های شهرداری و همچنین تشویق شهروندان برای پرداخت بدهی خود به شهرداری در مقاطع زمانی مشخص به برخی از مطالبات خود کاهش و تخفیف در عوارض شهری اعمال می‌کند.

میزان اعمال تخفیف برای پرداخت مطالبات، از یک لغایت ۲۵ شهریور، ۳۰ درصد و از ۲۶ شهریور لغایت ۱۰ مهر ۱۴۰۴ به میزان ۲۰ درصد خواهد بود.

شهروندان می‌توانند، جهت کسب آگاهی بیشتر به حوزه درآمد شهرداری‌های منطق و مدیریت درآمد‌های عمومی شهرداری اردبیل و یا به آدرس اینترنتی Ardabil.city.ir مراجعه کنند.

انتهای پیام/