افزایش 12درصدی تردد در مبادی ورودی و خروجی اردبیل

امید نسیمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، اظهار کرد: در 5 ماهه گذشته حدود 9 میلیون تردد در محورهای مواصلاتی استان به ثبت رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که حدود 8 میلیون تردد در مبادی ورودی و خروجی ثبت شده بود افزایش 12درصدی را شاهد هستیم.

وی با اشاره به اینکه در این مدت 4 میلیون و479 هزار و703 تردد در مبادی ورودی و 4 میلیون و327 هزار و976 تردد نیز در مبادی خروجی ثبت شده افزود: افزایش 15 درصدی را درمبادی ورودی و 8 درصدی را در مبادی خروجی استان شاهد هستیم.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های استان اردبیل محورهای اردبیل-آستارا و بالعکس،اردبیل-نیر و بالعکس و اردبیل-مغان بالعکس را جزوه محورهای پر تردد استان برشمرد و تصریح کرد: در 5 ماهه گذشته در محور اردبیل-آستارا 6 میلیون و700 هزار و477 تردد ،در محور اردبیل-نیر 5 میلیون و577 هزار و460 تردد و در محور اردبیل-مغان نیز 4 میلیون و450 هزار و613 تردد به ثبت رسیده است.

نسیمی در مدت یاد شده ثبت حدود 5 میلیون تردد تخلف سرعت غیرمجاز را در محورها مواصلاتی استان یادآور شد و افزود: در 5 ماهه گذشته 212 هزار و399 تردد در محور بران-قره آغاج،138 هزار و142هزار تردد در محور گرمی-بیله سوار و بیش از 150 هزار تردد نیز در محور جعفرآباد-بیله سوار به ثیت رسیده است.

وی با اشاره به اینکه این میزان 8 درصد از کل تردد استان را شامل می شود، گفت: میانگین سرعت متوسطه استان 72 کیلومتر است که انتظار داریم رانندگان برای حفظ جان خود وسایر مترددین در جاده به علائم راهور توجه کنند.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های استان اردبیل فعالیت 74 دستگاه تردد شمار برخط ،54 سامانه ثبت تخلفات سرعت و41 دوربین نظارت تصویری رادر محورهای استان اردبیل یادآور شد و از مردم خواست قبل ازسفر جهت اطلاع از آخرین وضعیت جوی وترافیکی استان با سامانه 141 اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اردبیل تماس بگیرند.

