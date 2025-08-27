واحد تولید سالامبور گوسفندی در اردبیل افتتاح شد
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: واحد تولید سالامبور گوسفندی با هدف رونق تولید و اشتغال در اردبیل افتتاح شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی حسین احدی عالی در مراسم افتتاح واحد تولید سالامبور گوسفندی در مجتمع صنعتی گوشت اردبیل در هفته دولت اظهار کرد: این واحد تولیدی با هدف رونقبخشی به تولید، اشتغالزایی در منطقه و توسعه صادرات، در شهرستان اردبیل در منطقه سامیان راهاندازی شده است.
وی افزود: این واحد تولیدی با ظرفیت تولید سالانه 275 هزار جلد سالامبور گوسفندی، زمینه اشتغال مستقیم برای 15 نفر را فراهم کرده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: بر اساس این گزارش، میزان سرمایهگذاری انجام شده برای این طرح 260 میلیارد ریال بوده که 140 میلیارد ریال آن از محل اعتبارات بند الف ماده 52 قانون الحاق سال 1402 و از طریق تسهیلات بانک کشاورزی تامین شده است. عملیات اجرایی این طرح از سال 1402 آغاز شده بود.
احدی عالی در مراسم افتتاحیه ضمن تاکید بر اهمیت توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری در بخش کشاورزی، اظهار امیدواری کرد که این واحد تولیدی بتواند نقش موثری در افزایش ارزش افزوده محصولات دامی و ایجاد فرصتهای شغلی جدید در استان ایفا کند.