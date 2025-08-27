واحد تولید سالامبور گوسفندی در اردبیل افتتاح شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی حسین احدی عالی در مراسم افتتاح واحد تولید سالامبور گوسفندی در مجتمع صنعتی گوشت اردبیل در هفته دولت اظهار کرد: این واحد تولیدی با هدف رونق‌بخشی به تولید، اشتغال‌زایی در منطقه و توسعه صادرات، در شهرستان اردبیل در منطقه سامیان راه‌اندازی شده است.

وی افزود: این واحد تولیدی با ظرفیت تولید سالانه 275 هزار جلد سالامبور گوسفندی، زمینه اشتغال مستقیم برای 15 نفر را فراهم کرده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: بر اساس این گزارش، میزان سرمایه‌گذاری انجام شده برای این طرح 260 میلیارد ریال بوده که 140 میلیارد ریال آن از محل اعتبارات بند الف ماده 52 قانون الحاق سال 1402 و از طریق تسهیلات بانک کشاورزی تامین شده است. عملیات اجرایی این طرح از سال 1402 آغاز شده بود.

احدی عالی در مراسم افتتاحیه ضمن تاکید بر اهمیت توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری در بخش کشاورزی، اظهار امیدواری کرد که این واحد تولیدی بتواند نقش موثری در افزایش ارزش افزوده محصولات دامی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در استان ایفا کند.

انتهای پیام/