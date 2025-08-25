۳۸ پروژه عمرانی در بخش کشاورزی اردبیل به بهره برداری می رسد
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: در هفته دولت، ۳۸ پروژه عمرانی در بخش کشاورزی استان با اعتبار ۱ هزار و ۷۸۵ میلیارد تومان به بهرهبرداری میرسد.
به گزارش ایلنا، علی حسین احدی عالی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در هفته دولت، ۳۸ پروژه عمرانی در بخش کشاورزی استان با اعتبار ۱ هزار و ۷۸۵ میلیارد تومان به بهرهبرداری میرسد.
وی افزود: این پروژهها شامل طرحهایی در حوزههای صنایع کشاورزی، دام و طیور، شهرکهای کشاورزی، طرحهای آب و خاک، شیلات، منابع طبیعی و امور عشایری است که زمینه اشتغال ۲ هزار و ۱۸۹ نفر را فراهم میکنند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل ادامه داد: از جمله پروژههای کلیدی میتوان به پایاب سد عمارت، شبکه آبیاری خداآفرین، بازسازی قنات خانکندی نمین و طرحهای آبیاری تحت فشار اشاره کرد.
احدی عالی با بیان اینکه ۱۴ طرح در بخش امور دام و طیور و چهار طرح در صنایع تبدیلی و تکمیلی نیز افتتاح خواهند شد، گفت: این پروژهها با هدف توسعه زیرساختهای کشاورزی، افزایش بهرهوری و ایجاد اشتغال در مناطق مختلف استان به بهرهبرداری میرسند و نقش مهمی در رونق اقتصادی این مناطق ایفا خواهند کرد.