۳۸ پروژه عمرانی در بخش کشاورزی اردبیل به بهره برداری می رسد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: در هفته دولت، ۳۸ پروژه عمرانی در بخش کشاورزی استان با اعتبار ۱ هزار و ۷۸۵ میلیارد تومان به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش ایلنا، علی حسین احدی عالی  در جمع خبرنگاران اظهار کرد:  در هفته دولت، ۳۸ پروژه عمرانی در بخش کشاورزی استان با اعتبار ۱ هزار و ۷۸۵ میلیارد تومان به بهره‌برداری می‌رسد.

وی افزود:  این پروژه‌ها شامل طرح‌هایی در حوزه‌های صنایع کشاورزی، دام و طیور، شهرک‌های کشاورزی، طرح‌های آب و خاک، شیلات، منابع طبیعی و امور عشایری است که زمینه اشتغال ۲ هزار و ۱۸۹ نفر را فراهم می‌کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل ادامه داد:  از جمله پروژه‌های کلیدی می‌توان به پایاب سد عمارت، شبکه آبیاری خداآفرین، بازسازی قنات خانکندی نمین و طرح‌های آبیاری تحت فشار اشاره کرد.

احدی عالی با بیان اینکه  ۱۴ طرح در بخش امور دام و طیور و چهار طرح در صنایع تبدیلی و تکمیلی نیز افتتاح خواهند شد، گفت:  این پروژه‌ها با هدف توسعه زیرساخت‌های کشاورزی، افزایش بهره‌وری و ایجاد اشتغال در مناطق مختلف استان به بهره‌برداری می‌رسند و نقش مهمی در رونق اقتصادی این مناطق ایفا خواهند کرد.

