کشف کلاهبرداری های 2 هزار و 800 میلیارد تومانی در اردبیل

فرمانده انتظامی استان اردبیل از دستگیری 3 کلاهبردار حرفه ای و کشف کلاهبرداری های 2 هزار و 800 میلیارد تومانی خبر داد و گفت: یکی از شکردهای کلاهبرداران تهیه کپی نسخ زمین های باارزش بالا از طریق اغفال مالک و تنظیم قولنامه های جعلی بود.

به گزارش ایلنا، سردار جواد تقوی با اعلام این خبر اظهار کرد: ماموران اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی اردبیل با انجام بررسی های تخصصی و اشرافیت اطلاعاتی از فعالیت مجرمانه باندی 3 نفره در رابطه با تهیه کپی نسخ زمین های باارزش بالا از طریق اغفال مالک و تنظیم قولنامه های جعلی و تنظیم قرارداد با تعاونی های مشکت ادارات از طریق جلب اعتماد و ارائه قولنامه های جعلی و ساختگی اطمینان حاصل کردند.

وی با اشاره به اینکه کلاهبرداران در 2 عملیات جداگانه پلیسی در تهران و اردبیل دستگیر شدند؛ افزود: تصاحب زمین های غیر از طریق تنظیم قولنامه های جعلی و ساختگی بدون اطلاع مالک زمین، خرید زمین به قیمت بالای هزار میلیارد تومان در قبال تحویل 4 هزار قرارداد جعلی و چاپ تعداد زیادی قرارداد بدون محدودیت و قطعه بندی نادرست زمین ها و فروش بدون اطلاع تعاونی ها از دیگر شگردهای مجرمانه این 3 کلاهبردار بود.

فرمانده انتظامی استان اردبیل ارزش پرونده های کشف شده در رابطه با فعالیت های مجرمانه این 3 کلاهبردار را 2 هزار و 800 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: کلاهبرداران در بازجویی های پلیس به فعالیت های مجرمانه و کلاهبرداری ها اعتراف؛ که هر یک از کلاهبرداران با صدور قرار سنگین 100 میلیارد تومانی از سوی مرجع قضایی روانه زندان شدند.

سردار تقوی بر اهمیت و ضرورت انجام استعلامات لازم از مبادی مربوطه قبل از خرید قرارداد زمین و توجه به هشدارهای پلیس تاکید و خاطر نشان کرد: شهروندان از اعتماد بی جا به افراد اجتناب و به هیچ عنوان اصل و کپی مدارک زمین های خود را به دیگران تحویل ندهند.

