دستگیری 23 نفر قاچاقچی در اردبیل

فرمانده انتظامی استان اردبیل گفت: 23 نفر قاچاقچی در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز در اردبیل شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش ایلنا، سردار جواد تقوی اظهار کرد: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان اردبیل طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز با ا,لویت گروه کالایی لوازم خانگی، آشپزخانه و لوازم یدکی را همزمان با سراسر کشور و به مدت 72 ساعت و با همکاری ماموران انتظامی و پلیس های تخصصی اجرا کردند.

وی افزود: با اجرای این طرح و در عملیات های مختلف پلیسی 230 دستگاه انواع لوازم خانگی و آشپزخانه، یک هزار و 348 عدد انواع لوازم یدکی خودروهای سبک، 2 دستگاه کولر گازی، یک دستگاه جارو برقی، 23 تن و 26 کیلو کاشی، 6 هزار و 620 نخ سیگار، 4 دستگاه ماینر، 362 هزار و 377 عدد تجهیزات صنعتی و کارگاهی، یک هزار و 657 لیتر سوخت، یک هزار و 125 قلم انواع دارو، 4 تن برنج و 2 تن و 500 کیلو الوار جنگلی کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان اردبیل با اشاره به دستگیری 23 نفر  و تشکیل 22 پرونده در رابطه با کشفیات به دست آمده  و توقیف 11 دستگاه خودرو گفت: ارزش کشفیات این طرح 68 میلیارد و 150 میلیون ریال است.

سردار تقوی تصریح کرد: مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پیشگیری و مقابله با فعالیت های مجرمانه قاچاقچیان و ناامن کنندگان اقتصاد کشور یکی از الویت های ماموریتی پلیس بوده و با جدیت در مجموعه فرماندهی انتظامی استان اردبیل در حال پیگیری و اجراست.

