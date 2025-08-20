خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جانشین فرمانده انتظامی اردبیل خبر داد؛

کشف موتورسیکلت قاچاق میلیاردی در اردبیل

کشف موتورسیکلت قاچاق میلیاردی در اردبیل
کد خبر : 1676025
لینک کوتاه کپی شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان اردبیل از کشف یک دستگاه موتورسیکلت قاچاق به ارزش 13 میلیارد ریال در عملیات ماموران کلانتری 14"شهدا"این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا،  سرهنگ عادل منیر با اعلام این خبر اظهار کرد: مأموران انتظامی کلانتری 14 "شهدا"  با انجام بررسی های تخصصی از نگهداری موتور سیکلت قاچاق توسط فردی در محله "باغمیشه" اردبیل اطمینان حاصل کردند.

وی افزود: پس از هماهنگی قضایی ماموران کلانتری 14 "شهدا" به محل اعزام و موفق به کشف یک دستگاه موتور سیکلت قاچاق یاماها 600 سی سی که فاقد هرگونه مدارک قانونی و معتبر گمرکی بود؛ شدند.

جانشین فرمانده انتظامی استان اردبیل با اشاره به اینکه ارزش موتور سیکلت  قاچاق کشف شده برابر اعلام نظر کارشناسان 13 میلیارد ریال برآورد شده است؛ تصریح کرد: در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی تحویل داده شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور