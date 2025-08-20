کشف موتورسیکلت قاچاق میلیاردی در اردبیل

به گزارش ایلنا، سرهنگ عادل منیر با اعلام این خبر اظهار کرد: مأموران انتظامی کلانتری 14 "شهدا" با انجام بررسی های تخصصی از نگهداری موتور سیکلت قاچاق توسط فردی در محله "باغمیشه" اردبیل اطمینان حاصل کردند.

وی افزود: پس از هماهنگی قضایی ماموران کلانتری 14 "شهدا" به محل اعزام و موفق به کشف یک دستگاه موتور سیکلت قاچاق یاماها 600 سی سی که فاقد هرگونه مدارک قانونی و معتبر گمرکی بود؛ شدند.

جانشین فرمانده انتظامی استان اردبیل با اشاره به اینکه ارزش موتور سیکلت قاچاق کشف شده برابر اعلام نظر کارشناسان 13 میلیارد ریال برآورد شده است؛ تصریح کرد: در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی تحویل داده شد.

