گازرسانی به ۱۰۰ درصد روستاهای قابل گازرسانی در استان اردبیل

معرفت خدابنده جلودار در نشست با خبرنگاران ایلنا استان اردبیل با اشاره به بهره‌مندی تمام روستاهای قابل گازرسانی در استان از نعمت گاز طبیعی اظهار کرد: ۱۱ هزار و ۱۰۰ کیلومتر شبکه گاز اجرایی شده و ۲۷۳ هزار مورد انشعاب گاز در سطح استان اردبیل نصب شده است، همچنین بیش از ۵۹۰ هزار مشترک گاز طبیعی در استان مورد پذیرش قرار گرفتند.

به اجرای ۲۰۰ کیلومتر شبکه مورد نیاز برای توسعه گازرسانی در استان در یکسال گذشته اشاره کرد و افزود: این شرکت نسبت به تامین گاز مسکن های ملی نیز اقدام کرده است.

مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل اضافه کرد: در یک سال گذشته ۸۷۴ میلیارد تومان برای تقویت زیرساخت ها و توسعه گازرسانی در استان اردبیل هزینه شده است.

خدابنده به مصرف ۷۰ درصد گاز استان اردبیل توسط نیروگاه گازی اشاره کرد و ادامه داد: از ۷ میلیون متر مکعب گاز مصرفی روزانه استان اردبیل ۵ میلیون مترمکعب توسط نیروگاه گازی اردبیل مصرف می‌شود.

وی جلودار به میزان مصرف بالای انرژی توسط مشترکین اشاره کرد و افزود: مصرف کنندگان می‌توانند با مصرف بهینه به پایداری گاز و توسعه کشور کمک شایانی کنند.

مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل بیان کرد: شرکت گاز استان اردبیل در راستای حمایت از صنایع و مصرف کنندگان عمده با ایجاد زیرساخت نسبت به تامین روزانه ۵۰۰ هزار متر مکعب گاز طبیعی مورد نیاز کارخانه الماس آرتاویل اقدام کرده است.

خدابنده در پایان اهمیت جایگاه خبرنگاران و نقش تأثیرگذار آنها در انعکاس واقعیت‌ها و اطلاع‌رسانی به موقع را امری بسیار مهم دانست و گفت: امیدوارم تعامل سازنده و ارتباط دوسویه میان شرکت و رسانه‌ها بیش از پیش تقویت شود.

