مدیرکل راهداری اردبیل:
پاسگاه پلیسراه مشگین شهر-پارس آباد افتتاح شد
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اردبیل گفت: پاسگاه پلیسراه مشگین شهر-پارس آباد توسط معاون وزیر و رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای از طریق ویدئوکنفرانس افتتاح شد.
به گزارش ایلنا، کلیم اله وثوقی در حاشیه مراسم افتتاح این پروژه با بیان اینکه این پروژه در کیلومتر ۱۰۰ محور اردبیل مشکین شهر به پارس آباد و با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان به همت راهداری استان اردبیل اجرا شده، اظهار کرد:ساختمان اداری این پاسگاه ۴۵۰ مترمربع مساحت دارد و محوطهسازی آن در زمینی به وسعت ۲ هزار مترمربع انجام شده است.
دبیر کمیسیون مدیریت اجرایی ایمنی حمل ونقل استان اردبیل رمپ ورود و خروج این پاسگاه جدیدالاحداث را ۵ هزار مترمربع عنوان کرد و افزود:همچنین دیوار حصاری به طول ۱۷۰ متر و ساختمان موتورخانه انباری نیز ۸۰ متر مربع است.
وی ادامه داد: هدف از احداث این پاسگاه ارتقای ایمنی ترافیک، کاهش تصادفات، تسهیل نظارت بر تردد وسایل نقلیه و افزایش سرعت عمل نیروهای پلیسراه در امدادرسانی و مدیریت حوادث جادهای در محورهای مواصلاتی استان است.
وثوقی بیان کرد:با بهرهبرداری از این پروژه، علاوه بر افزایش ضریب ایمنی محورهای منتهی به استان اردبیل، کیفیت خدمات جادهای و امنیت سفر برای رانندگان و مسافران نیز به شکل قابلتوجهی ارتقا یابد.
عضو شورای ترافیک استان اردبیل اضافه کرد: با توجه به گردشگر پذیر بودن جاده های استان اردبیل در این ایام که تردد قابل توجه مسافران را شاهد هستیم،ارتقای ایمنی جاده ها و ایجاد امنیت خاطر در کاربران جاده ای از اولویتهای مهم سازمان راهداری است.
وثوقی خاطرنشان کرد: از مردم تقاضا داریم برای حفظ جان خود و سایر مترددین در جاده همکاری لازم را با نیروهای پلیس داشته،به علائم راهور در جاده توجه کرده و سرعت و سبقت مطمئنه را رعایت کنند.