به گزارش ایلنا، کلیم اله وثوقی در حاشیه مراسم افتتاح این پروژه با بیان اینکه این پروژه در کیلومتر ۱۰۰ محور اردبیل مشکین شهر به پارس آباد و با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان به همت راهداری استان اردبیل اجرا شده، اظهار کرد:ساختمان اداری این پاسگاه ۴۵۰ مترمربع مساحت دارد و محوطه‌سازی آن در زمینی به وسعت ۲ هزار مترمربع انجام شده است.

دبیر کمیسیون مدیریت اجرایی ایمنی حمل ونقل استان اردبیل رمپ ورود و خروج این پاسگاه جدیدالاحداث را ۵ هزار مترمربع عنوان کرد و‌ افزود:همچنین دیوار حصاری به طول ۱۷۰ متر و ساختمان موتورخانه انباری نیز ۸۰ متر مربع است.

وی ادامه داد: هدف از احداث این پاسگاه ارتقای ایمنی ترافیک، کاهش تصادفات، تسهیل نظارت بر تردد وسایل نقلیه و افزایش سرعت عمل نیروهای پلیس‌راه در امدادرسانی و مدیریت حوادث جاده‌ای در محورهای مواصلاتی استان است.

وثوقی بیان کرد:با بهره‌برداری از این پروژه، علاوه بر افزایش ضریب ایمنی محورهای منتهی به استان اردبیل، کیفیت خدمات جاده‌ای و امنیت سفر برای رانندگان و مسافران نیز به شکل قابل‌توجهی ارتقا یابد.

عضو شورای ترافیک استان اردبیل اضافه کرد: با توجه به گردشگر پذیر بودن جاده های استان اردبیل در این ایام که تردد قابل توجه مسافران را شاهد هستیم،ارتقای ایمنی جاده ها و ایجاد امنیت خاطر در کاربران جاده ای از اولویت‌های مهم سازمان راهداری است.

وثوقی خاطرنشان کرد: از مردم تقاضا داریم برای حفظ جان خود و سایر مترددین در جاده همکاری لازم را با نیروهای پلیس داشته‌،به علائم راهور در جاده توجه کرده و سرعت و سبقت مطمئنه را رعایت کنند.

انتهای پیام/