به گزارش خبرنگار ایلنا، اسماعیل فرزانه در جریان بازدید گروهی از خبرنگاران از مرکز رادیوتراپی و آنکولوژی بیمارستان امام خمینی اردبیل، با اشاره به روند تجهیز و آماده‌سازی این مرکز اظهار کرد: با فراهم‌سازی زیرساخت‌ها و مهیا کردن شرایط لازم برای عملیات نصب، فرآیند راه‌اندازی دستگاه جدید به‌زودی آغاز خواهد شد. هدف ما این است که در کوتاه‌ترین بازه زمانی ممکن و طی ماه‌های آینده، مجوز بهره‌برداری را از سازمان انرژی اتمی دریافت کنیم تا این مرکز رسماً خدمات خود را به بیماران آغاز کند.

وی با اشاره به فعالیت دستگاه پیشین رادیوتراپی تصریح کرد: این دستگاه قدیمی همچنان در حال ارائه خدمت به بیماران مبتلا به سرطان است و مراجعان می‌توانند از خدمات آن استفاده کنند، اما به دلیل محدودیت ظرفیت و افزایش تعداد بیماران، در فرآیند نوبت‌دهی گاهی مشکلاتی ایجاد می‌شود. امید می‌رود که با ورود دستگاه جدید، زمان انتظار به شکل قابل‌توجهی کاهش یابد و بیماران بتوانند در سریع‌ترین زمان ممکن خدمات درمانی تخصصی دریافت کنند.

فرزانه با تأکید بر اینکه دستگاه قدیمی هیچ‌گاه از چرخه خدمات خارج نشده است، افزود: هرچند گاهی به دلیل بروز نقص فنی، ارائه خدمات با وقفه‌هایی کوتاه مواجه می‌شود، اما این مرکز با حداکثر توان، همراه با نیروهای مجرب و متخصص خود، آماده پاسخگویی به نیاز بیماران و مراجعان است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، ارزش دستگاه جدید خریداری‌شده را ۱۵۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این دستگاه از به‌روزترین فناوری‌های موجود در حوزه درمان سرطان بهره می‌برد و مجهز به پیشرفته‌ترین قابلیت‌هاست. نصب و راه‌اندازی آن می‌تواند گامی مهم در ارتقای کیفیت خدمات درمانی و افزایش رضایتمندی بیماران باشد.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه درمان، تنها به تجهیز مرکز رادیوتراپی و آنکولوژی بیمارستان امام خمینی محدود نمی‌شویم، بلکه در سایر شهرستان‌های استان نیز نصب تجهیزات مدرن و به‌روز در دستور کار قرار دارد. در این زمینه، برنامه‌ریزی‌های دقیق و اقدامات عملی مناسبی انجام شده و نتایج مثبتی نیز تاکنون به دست آمده است.

