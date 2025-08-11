استقرار بیش از 40 نفر از راهداران اردبیل در مرز برای خدمات رسانی به زائرین اربعین

به گزارش ایلنا، رضا شیرین زاده در بازدید از پایانه مرزی مهران با اشاره به آغاز طرح اربعین حسینی از ۴ مرداد ماه اظهار کرد: در این طرح امسال بیش از ۴۰ نفر از راهداران استان اردبیل جهت ارائه خدمات به زائرین در مرز مستقر شده اند تا در برگشت خود به مقصد مشکلی نداشته باشند.

وی به جابجایی زائرین در مسیرهای مختلف به ویژه مرز مهران، باشماخ و خسروی با بیش از ۵۶۰ دستگاه اتوبوس را یادآور شد و گفت: تاکنون ۵هزار و۷۰۰ زائر اربعین حسینی با ناوگان حمل ونقل عمومی استان جابجا شده اند.

معاون حمل ونقل اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اردبیل با بیان اینکه در جابجایی زوار هیچگونه مشکلی نداریم و تمام تلاش ما بر این است تا هم وطنان با آرامش خاطر و امنیت به مقصد بازگردند، ادامه داد: ۱۹ اکیپ راهداری در 4 مرحله برای ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی اعزام شده اند.

شیرین زاده با تاکید بر افزایش تعداد زائرین در مرزها برای عزیمت به کربلای معلی و عتبات عالیات خاطرنشان کرد: در این اعزام‌ها سعی شده تا همکاران ما جابجایی را در مسیر مبدأ و مقصد انجام دهند.

