به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور، دکتر رضا محمدی رئیس سازمان سنجش و امیر اردلان معاون نیروی انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران از حوزه برگزاری آزمون‌های سراسری و پذیرش دانشجو - معلم سال ۱۴۰۵ در دانشگاه صنعتی امیرکبیر بازدید کردند.

محمدی در بازدید از روند برگزاری این آزمون، گفت: در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی ۱۳۵ هزار و ۸۱۳ متقاضی با هم به رقابت پرداختند که از این تعداد ۵۳ هزار و ۹۳۷ نفر معادل ۴۰ درصد زن و ۸۱ هزار و ۸۷۶ نفر معادل ۶۰ درصد متقاضیان مرد هستند و گروه آزمایشی علوم ریاضی بیشترین متقاضی مرد را رقابت ۵ گروه آزمایشی به خود اختصاص داده است.

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: در آزمون سراسری و پذیرش دانشجو- معلم سال ۱۴۰۵ در گروه آزمایشی علوم انسانی تعداد ۳۲۷ هزار و ۷۳۴ متقاضی شرکت کرده‌اند که از این تعداد ۱۰۴ هزار و ۴۸۸ نفر معادل ۳۲ درصد مرد و ۲۲۳ هزار و ۲۴۶ نفر معادل ۶۸ درصد زن هستند.

رئیس سازمان سنجش درباره قطعی برق در یکی از حوزه‌های آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ در روز پنجشنبه ۲۹ مرداد نیز گفت: علی‌رغم تمهیدات پیش‌بینی شده در یکی از حوزه‌های فرعی وابسته به دانشگاه ملی مهارت در استان خوزستان حدود ۳۰ دقیقه قطعی برق رخ داد که این اتفاق خارج از اراده شرکت برق و عوامل اجرایی بوده و در حال بررسی است و از همین رو ۳۰ دقیقه به متقاضیان پس از برقراری دوباره برق وقت داده شد و تلاش می‌شود با هماهنگی انجام شده نور و سرمایش حوزه‌های امتحانی به صورت کامل تأمین شود.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص تسریع در اعلام نتایج نهایی آزمون سراسری با توجه به تعویق آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ به دلیل جنگ تحمیلی آمریکایی - صهیونیستی گفت: تلاش شبانه‌روزی همکاران در سازمان سنجش آموزش کشور و تمام عوامل اجرایی و حفاظتی آزمون، منجر به اجرای فشرده روند برگزاری آزمون سراسری از مرحله ثبت نام تا ادغام برگزاری آزمون سراسری و آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو – معلم در سال ۱۴۰۵ شد تا ما بتوانیم نتایج نهایی آزمون سراسری را در نیمه دوم آبان ماه سال جاری اعلام کرده و نیمسال اول و دوم پذیرش دانشجو در دانشگاه‌های کشور که ملاک توان علمی و گسترش فناوری هستند را داشته باشیم.

محمدی تأکید کرد: تلاش داریم نتایج اولیه آزمون سراسری و پذیرش دانشجو- معلم سال ۱۴۰۵ را اواخر شهریورماه اعلام کنیم سپس یک فرصت یک هفته‌ای برای انتخاب رشته در نظر گرفته می‌شود و پس از انتخاب رشته، مراحل معرفی و مصاحبه رشته‌های دارای شرایط خاص و شایستگی پذیرش دانشجو – معلم انجام می‌شود.

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