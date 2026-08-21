برگزاری دومین همایش ملی «پشهها و بیماریهای منتقله در ایران» با تأکید بر مقابله با بیماریهای نوظهور
همزمان با روز جهانی پشه، دومین همایش ملی «پشهها و بیماریهای منتقله در ایران: چالشهای نوظهور در سلامت جهانی» با حضور جمعی از اساتید، پژوهشگران، متخصصان، دانشجویان و فعالان حوزههای بهداشت، علوم پایه و بالینی در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت بهداشت، این همایش ۲۸ مردادماه به همت بخش انگلشناسی انستیتو پاستور ایران و با همکاری دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران با یادمان استاد فقید دکتر عزتالدین جوادیان، از پیشکسوتان حشرهشناسی پزشکی کشور در سالن شورای این دانشکده برگزار شد.
در این مراسم، محمدمهدی صداقت، مدیر گروه بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها با اشاره به اهمیت بیماریهای منتقله توسط پشهها، درباره فلسفه نامگذاری روز جهانی پشه و جایگاه علمی و خدمات استاد فقید دکتر عزتالدین جوادیان سخنرانی کرد.
همچنین عبدالرضا میراولیایی از مرکز مدیریت بیماریهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با تشریح بار بیماریهای منتقله توسط پشهها، بر ضرورت ایجاد و تقویت زیرساختهای مورد نیاز برای کنترل بیماریهای ناقلزاد تأکید کرد.
احسان مصطفوی، رئیس انستیتو پاستور ایران، نیز با اشاره به ظرفیتهای علمی و تخصصی این انستیتو، نقش آن را در شناسایی، تشخیص، پژوهش، پایش و کنترل بیماریهای منتقله توسط پشهها تشریح کرد.
رفیعنژاد، رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، نیز بر اهمیت توسعه فعالیتهای علمی و دانشگاهی در حوزه ناقلین و تقویت همکاریهای بینرشتهای تأکید داشت.
ارائه آخرین یافتههای علمی درباره بیماریهای منتقله از پشهها
در بخش علمی همایش، آخرین یافتهها و دیدگاههای تخصصی در زمینه زیستشناسی و اکولوژی پشهها، کنترل مالاریا، وضعیت آزمایشگاه مرجع مالاریا، ایمنیشناسی لیشمانیوز، آربوویروسها و وضعیت ویروسهای WNV و RVF در ایران، نماتدهای گزارششده از پشههای ایران، ژنتیک تکاملی، مدیریت بحران و اپیدمیولوژی بیماریهای منتقله توسط پشهها، کاربرد سامانههای اطلاعات جغرافیایی در شناسایی و پیشبینی کانونهای انتقال بیماری و همچنین نوپدیدی و بازپدیدی بیماریهای منتقله از پشهها ارائه شد.
این مباحث با سخنرانی دکتر حمیدرضا باصری، دکتر احمدعلی عنایتی، دکتر اکرم ابویی، دکتر سهیلا اژدری، دکتر تهمینه جلالی، دکتر آزاده میزانی، دکتر ناصح ملکیراواسان، دکتر مسلم سارانی، دکتر احمدعلی حنفیبجد و دکتر فهیمه باقری ارائه شد.
معرفی برگزیدگان دومین همایش ملی پشهها و بیماریهای منتقله
در بخش پایانی همایش، دکتر فاتح کریمیان معیارهای انتخاب آثار برگزیده را شامل کیفیت علمی، نوآوری، کاربردی بودن و میزان اثرگذاری پژوهشها عنوان و بر حمایت از پژوهشگران جوان و توسعه پژوهشهای کاربردی در حوزه ناقلین تأکید کرد.
در ادامه، برگزیدگان دومین همایش ملی «پشهها و بیماریهای منتقله در ایران» معرفی و تقدیر شدند.
زهرا منشیزاده به عنوان برگزیده بهترین مقاله، دکتر طاهره سادات عسگریان به عنوان برگزیده بهترین طرح پژوهشی اثرگذار، پویا کاوسی به عنوان برگزیده بهترین پایاننامه و دکتر پریسا سلطانعلینژاد به عنوان محقق جوان برتر معرفی و مورد تقدیر قرار گرفتند.
همچنین در بخش تجلیل از پیشکسوتان، از محمدحسین آرندیان، کارشناس خبره مطالعات میدانی، دکتر پرویز پرویزی و دکتر احمدرضا اسماعیلی از اعضای هیئت علمی و پیشکسوتان بخش انگلشناسی انستیتو پاستور ایران و دکتر حمیده عدالت، استاد بازنشسته گروه حشرهشناسی پزشکی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، تقدیر به عمل آمد.
در پایان این همایش، بر تداوم برگزاری سالانه این رویداد با هدف توسعه همکاریهای علمی، انتقال دانش و تجربه و ایجاد شبکهای مؤثر میان پژوهشگران و متخصصان حوزه ناقلین و بیماریهای منتقله از طریق آنها تأکید شد.