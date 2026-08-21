به گزارش ایلنا، رضا محمدی، رئیس سازمان سنجش صبح امروز جمعه ۳۰ مردادماه در آخرین نیم روز آزمون سراسری ۱۴۰۵ در بازدید از حوزه امتحانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: آزمون سراسری ۱۴۰۵ با حضور یک میلیون و ۷۰ هزار و ۲۴۱ نفر در ۴۱۵ شهر کشور برگزار شده است.

رئیس سازمان سنجش یادآور شد: تلاش داریم نتایج اولیه را در اواخر شهریورماه اعلام کنیم. یک فرصت یک هفته‌ای برای انتخاب رشته در نظر گرفته می‌شود.

وی افزود: پس از انتخاب رشته، مراحل معرفی و مصاحبه رشته‌های شرایط خاص و شایستگی معلمی انجام می‌شود و تمام تلاش این است که نتایج نهایی نیمه دوم آبان ماه اعلام کنیم. بنابراین دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی نیمسال اول و دوم را خواهند داشت.

محمدی اظهار کرد: مهمترین دلیل برای اعلام نتایج در آبان ماه این است که دانشگاه‌ها موتور توسعه پایدار کشور هستند و باید بدنه دانشجویی به روز باشد تا بتوانند تحصیل خود را ادامه دهند.

وی خاطرنشان کرد: در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ تعداد متقاضیان خانم به ۶۵ درصد رسیده است در حالی که در سال ۱۴۰۰ این میزان ۶۰ درصد بود. این امر نشان دهنده شرایط دسترسی به آموزش برای همه فراهم است.

وی افزود: متقاضیان گروه آزمایشی علوم ریاضی تعداد ۱۳۵ هزار و ۸۱۳ داوطلب هستند که برخلاف سایر گروه‌ها ۴۰ درصد داوطلبان زن و ۶۰ درصد داوطلبان مرد هستند. ۱۳ درصد از جمعیت داوطلبان کنکور به گروه ریاضی و فنی اختصاص دارد.

محمدی درباره گروه آزمایشی علوم انسانی گفت: در گروه آزمایشی علوم انسانی ۳۲۷ هزار و ۷۳۴ داوطلب شرکت کرده‌اند که ۳۱ درصد جمعیت داوطلبان به این گروه اختصاص دارد.

وی یادآور شد: ۲ هزار و ۳۴۹ توانخواه در کنکور سراسری ۱۴۰۵ شرکت کرده‌اند که ۵۱ درصد زن و ۴۹ درصد مرد بودند. علاوه بر مکان مناسب، دفترچه‌های خاص و زمان ۱.۳ و ۱.۵ برابری برای توانخواهان درنظر گرفته شد.

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