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برخورد مرگبار خودروی شوتی با دنا در آزادراه خلیج فارس/ ۳ نفر در دم جان باختند

برخورد مرگبار خودروی شوتی با دنا در آزادراه خلیج فارس/ ۳ نفر در دم جان باختند
کد خبر : 1828482
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برخورد رخ‌به‌رو یک دستگاه سمند سوخت‌بر با خودروی دنا در آزادراه خلیج فارس در استان هرمزگان، به جان‌باختن ۳ نفر و سوختن کامل خودروی سوخت‌بر منجر شد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، در تشریح این حادثه اظهار کرد: این تصادف حدود ساعت ۰۳:۵۰ بامداد پنجشنبه ۲۹ مردادماه در محور آزادراه خلیج فارس، محدوده پلیس‌راه بندرعباس–حاجی‌آباد در استان هرمزگان رخ داد. 

وی افزود: در این حادثه یک دستگاه سواری سمند سوخت‌بر که حامل گازوئیل خارج از باک بود، در مسیر شمال به جنوب آزادراه برخلاف جهت حرکت وسایل نقلیه در حال تردد بود که با یک دستگاه خودروی دنا که در مسیر جنوب به شمال و در لاین اول، در جهت مجاز حرکت می‌کرد، به‌صورت رخ‌به‌رخ برخورد کرد. 

جانشین پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: پس از وقوع برخورد، خودروی سمند به دلیل حمل سوخت خارج از باک دچار آتش‌سوزی شدید شد و راننده و سرنشین آن در این حادثه جان باختند. راننده خودروی دنا نیز بر اثر شدت جراحات وارده در محل حادثه فوت کرد. 

سرهنگ محبی با اشاره به سوختگی شدید خودروی سمند گفت: پلاک این خودرو به دلیل شدت حریق قابل شناسایی نیست و هویت راننده و سرنشینان نیز در گزارش اولیه مشخص نشده است. 

وی در ادامه تصریح کرد: برابر بررسی‌های کارشناسی پلیس راه، علت تامه این حادثه، بی‌مبالاتی راننده سواری سمند سوخت‌بر به دلیل حرکت در خلاف جهت مسیر نسبت به خودروی دنا تشخیص داده شد. 

وی در پایان با هشدار نسبت به تردد خودروهای سوخت‌بر موسوم به «شوتی» گفت: پلیس راه بارها درباره تبعات خطرناک این‌گونه ترددها، به‌ویژه حرکت خلاف جهت و حمل سوخت خارج از باک، هشدار داده است و برابر مقررات با این تخلفات برخورد خواهد شد. در صورت مشاهده این خودروها، اقدامات قانونی از جمله توقف و توقیف وسیله نقلیه در دستور کار پلیس قرار می‌گیرد؛ چراکه این خودروها علاوه بر به خطر انداختن جان رانندگان و سرنشینان خود، جان سایر کاربران جاده را که هیچ نقشی در این تخلفات ندارند نیز به مخاطره می‌اندازند.

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