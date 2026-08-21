تخریب ۴ مورد تخلف ساختمانی در محدوده شمال غرب پایتخت
در راستای اجرای طرح صیانت از اراضی و جلوگیری از تثبیت ساختوسازهای غیرقانونی در حریم شهر تهران، ۴ مورد تخلف ساختمانی در محدوده شمال غرب پایتخت، تخریب و رفع اثر شدند.
به گزارش ایلنا، این اقدامات که یکی از محورهای اصلی مدیریت شهری در کنترل تغییر کاربریهای غیرمجاز است، با مشارکت و همکاری شهرداری منطقه ۲۲ و اداره جهاد کشاورزی شهرستان تهران به اجرا درآمد.
در این عملیات، علاوه بر رفع چندین مورد ساختوساز غیرقانونی، بنای احداثشده در محل سابق رستوران «باغ صبا» نیز بر اساس آرای قانونی و احکام صادر شده، بهطور کامل تخریب و رفع اثر شد.
این اقداماتبه منظور اعمال دقیق ضوابط قانونی، جلوگیری از تداوم تخلفات ساختمانی و مهار تغییر کاربریهای غیرمجاز در اراضی حریم در محدوده روستای وردیج صورت گرفته است.