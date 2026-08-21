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توضیح رئیس سازمان سنجش در خصوص قطع برق یکی از حوزه‌های امتحانی کنکور

توضیح رئیس سازمان سنجش در خصوص قطع برق یکی از حوزه‌های امتحانی کنکور
کد خبر : 1828455
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رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص قطع برق در یکی از حوزه‌های امتحانی روز گذشته، گفت: برای تکرار نشدن، تمام تمهیدات در نظر گرفته شده است.

به گزارش ایلنا، رضا محمدی در حاشیه بازدید از حوزه امتحانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در خصوص قطع برق در یکی از حوزه‌های امتحانی روز گذشته گفت: روز گذشته، پنج‌شنبه در یکی از حوزه‌های فرعی تابع دانشگاه ملی مهارت این اتفاق افتاد. 

وی افزود: علی رغم تمهیداتی که اندیشیدیم و تمام تلاشی که وزارت نیرو و همکاران حوزه اجرایی در استان خوزستان در نظر گرفتند، این اتفاق خارج از اختیار و کنترل شبکه برق و هم عوامل اجرایی بوده که در دست بررسی است. 

رییس سازمان سنجش آموزش کشور اظهار کرد: حدود ۳۰ دقیقه تا برقراری مجدد وقت داشتیم که این ۳۰ دقیقه را در اختیار متقاضیان قرار دادیم. مطمئنا به امید خدا در واقع قطعی برق در حوزه‌ها نخواهیم داشت و بحث نور روشنایی و سرمایی در تمامی حوزه‌ها فراهم خواهد بود که داوطلبان بتوانند به صورت عادلانه به رقابت بپردازند.

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