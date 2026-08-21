۸ سانحه مرگبار با ۱۰ جان باخته طی یک هفته در پایتخت

به گزارش ایلنا، سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور درباره ثبت هشت فقره تصادف فوتی هفته آخر مردادماه در پایتخت گفت: بخش عمده این حوادث، ناشی از بی‌توجهی به جلو، ترددهای غیرمجاز عابران، تخلفات موتورسواران، سرعت‌های غیرمجاز و حرکت در خلاف جهت مسیر بود که متأسفانه در این رخدادها ۱۰ نفر از شهروندان جان خود را از دست داده‌اند.

وی درباره جزئیات حادثه اول اظهار کرد: شنبه (۲۴ مرداد) حادثه اول در بزرگراه نواب و حدود ساعت ۱ و ۳۸ بامداد رخ داد. راننده یک دستگاه موتورسیکلت به علت حرکت در خلاف جهت مسیر با یک دستگاه وانت نیسان برخورد می‌کند و واژگون می‌شود. راکب ۳۶ساله موتورسیکلت به علت‌عدم استفاده از کلاه ایمنی استاندارد و وارد آمدن ضربه مستقیم به سر، در دم فوت کرد.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ درباره دومین تصادف مرگبار هفته پایانی مرداد گفت: شنبه (۲۴ مرداد) یک دستگاه سواری در مرتضی‌گرد و حدود ساعت ۱۱ و ۵۸ دقیقه به علت بی‌توجهی به جلو و اطراف با یک دستگاه دوچرخه برخورد می‌کند. راکب دوچرخه مردی ۴۸ساله بود که در اثر صدمات وارده در دم فوت شد.

موسوی‌پور درباره تصادف سوم اظهار کرد: یک‌شنبه (۲۵ مرداد) راننده یک دستگاه سواری پژو در جاده خاوران حدود ساعت ۲۱ با عابر پیاده‌ای که در حال عبور غیرمجاز و غیرایمن از عرض بزرگراه بود، برخورد می‌کند. در پی این حادثه، عابر پیاده مردی ۸۰ ساله، بر اثر شدت جراحات وارده در دم جان باخت.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با بیان اینکه تصادف چهارم در خیابان دماوند رخ داد، ادامه داد: دوشنبه (۲۶ مرداد) راننده یک دستگاه خودروی سواری به دلیل بی‌توجهی به جلو و اطراف با عابر پیاده‌ای که در حال عبور غیرمجاز از عرض بزرگراه بود برخورد کرد که عابر پیاده خانم ۵۵ساله بر اثر صدمات وارده جان باخت. طبق گزارش اولیه، شهرداری منطقه نیز به‌علت‌عدم ایمن‌سازی و مرمت مسیر در این نقطه سهم تقصیر داده شد.

موسوی‌پور درباره جزئیات پنجمین تصادف مرگبار آخرین هفته مرداد ماه گفت: حدود ساعت ۸ و ۴۹ دقیقه سه‌شنبه (۲۷ مرداد) راننده یک دستگاه وانت به علت بی‌توجهی به جلو با عابر پیاده‌ای که قصد تردد غیرمجاز از این معبر را داشت، برخورد می‌کند. عابر پیاده، مردی ۵۵ساله بود و در دم جان خود را از دست داد.

وی با بیان اینکه ششمین تصادف مرگبار در شهرری رخ داد، تصریح کرد: ساعت ۱۲ و ۱۸ دقیقه چهارشنبه (۲۸ مرداد) راننده یک دستگاه وانت نیسان به دلیل تخطی از سرعت مطمئنه وعدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه، دچار واژگونی و حریق می‌شود. متاسفانه راننده ۴۵ساله و سرنشین ۲۲ساله آن جان خود را از دست دادند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ درباره هفتمین حادثه ترافیکی مرگبار اظهارکرد: پنج‌شنبه (۲۹ مرداد) راننده یک دستگاه سواری پژو در بزرگراه شهید همت غرب به علت بی‌توجهی به جلو و اطراف با عابرپیاده‌ای که به‌صورت غیرایمن و غیرمجاز از عرض بزرگراه عبور می‌کرد، برخورد می‌کند. به دلیل شدت ضربه و جراحات وارده، عابرپیاده که مردی ۳۰ساله بود در دم جان باخت.

وی با بیان اینکه آخرین حادثه هفته پایانی مرداد در بزرگراه امام علی (ع) رخ داد، افزود: حدود ساعت یک و ۳۲ دقیقه بامداد پنج‌شنبه (۲۹ مرداد) یک دستگاه سواری کوئیک به دلیل بی‌توجهی به جلو و اطراف، با عقب یک دستگاه کامیون برخورد می‌کند سپس واژگون می‌شود.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: متاسفانه دو سرنشین عقب در اثر ضربات وارده از خودرو به بیرون پرتاب شدند و در دم جان باختند. دیگر سرنشین خودرو مصدوم و توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شد.

موسوی‌پور با بیان اینکه «بزرگراه‌های شهری» محل مسابقه سرعت یا مسیر پیاده‌روی نیستند، گفت: رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی مرز باریک میان زندگی و مرگ است. رانندگان با تمرکز کامل و رعایت سرعت مطمئنه برانند، عابران پیاده برای حفظ جان خود حتماً از پل‌های هوایی و گذرگاه‌های مجاز استفاده کنند. سرنشینان خودروها حتی در صندلی‌های عقب بستن کمربند ایمنی را جدی بگیرند. با کمی صبوری و احترام به قانون، مانع از تبدیل شدن سفرهای شهری به تراژدی‌های خانوادگی شویم.

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