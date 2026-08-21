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اعلام اسامی لوسیون‌ها و محصولات تغذیه‌کننده پوست غیرمجاز

اعلام اسامی لوسیون‌ها و محصولات تغذیه‌کننده پوست غیرمجاز
کد خبر : 1828439
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روابط عمومی سازمان غذا و دارو اسامی تعدادی از لوسیون‌های بدن و محصولات تغذیه‌کننده و نرم‌کننده پوست غیرمجاز را برای آگاهی مصرف‌کنندگان اعلام کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از سازمان غذا و دارو، بررسی‌های نظارتی نشان می‌دهد تعدادی از لوسیون‌ها و محصولات مراقبت از پوست بدون دریافت مجوزهای قانونی در بازار عرضه شده‌اند. 

اسامی این محصولات به شرح زیر است: 

لوسیون‌های پوست

BIOAQUA

Vitamin C White Brighten Face Lotion

MAX LADY

SADOER

محصولات تغذیه کننده و نرم کننده پوست

BAURSDE

SADOER

Body Butter

Body Ice Cream

BELLE JARDIN

مصرف این فرآورده‌ها به دلیل نامشخص بودن منشأ تولید و کیفیت مواد اولیه می‌تواند سلامت مصرف‌کنندگان را با مخاطره مواجه کند. 

از شهروندان درخواست می‌شود از خرید این محصولات از مراکز غیرمجاز خودداری کرده و موارد عرضه آن‌ها را به مراجع نظارتی گزارش کنند.

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