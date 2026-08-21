اعلام اسامی لوسیونها و محصولات تغذیهکننده پوست غیرمجاز
روابط عمومی سازمان غذا و دارو اسامی تعدادی از لوسیونهای بدن و محصولات تغذیهکننده و نرمکننده پوست غیرمجاز را برای آگاهی مصرفکنندگان اعلام کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از سازمان غذا و دارو، بررسیهای نظارتی نشان میدهد تعدادی از لوسیونها و محصولات مراقبت از پوست بدون دریافت مجوزهای قانونی در بازار عرضه شدهاند.
اسامی این محصولات به شرح زیر است:
لوسیونهای پوست
BIOAQUA
Vitamin C White Brighten Face Lotion
MAX LADY
SADOER
محصولات تغذیه کننده و نرم کننده پوست
BAURSDE
SADOER
Body Butter
Body Ice Cream
BELLE JARDIN
مصرف این فرآوردهها به دلیل نامشخص بودن منشأ تولید و کیفیت مواد اولیه میتواند سلامت مصرفکنندگان را با مخاطره مواجه کند.
از شهروندان درخواست میشود از خرید این محصولات از مراکز غیرمجاز خودداری کرده و موارد عرضه آنها را به مراجع نظارتی گزارش کنند.