به گزارش ایلنا، در رقابت‌های امروز در گروه علوم ریاضی و فنی ۱۳۵ هزار و ۸۱۳ داوطب (۴۰٪ خانم، ۶۰٪ آقا) و گروه علوم انسانی ۳۲۷ هزار و ۷۳۴ داوطلب (۶۸٪ خانم، ۳۲٪ آقا) ثبت نام کرده اند. دیروز نیز آزمون گروه‌های آزمایشی علوم تجربی، هنر و زبان‌های خارجی برگزار شد.

در مجموع، ۶۵ درصد داوطلبان آزمون سراسری امسال را خانم‌ها و ۳۵ درصد را آقایان تشکیل می‌دهند. نتایج اولیه آزمون سراسری اواخر شهریور، در حدود ۲۶ و ۲۷ شهریور اعلام می‌شود و پس از آن یک بازه زمانی حدوداً یک‌هفته‌ای برای انتخاب رشته در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت و نتایج نهایی در دهه دوم آبان اعلام می‌شود. همچنین ۲ هزار و ۳۴۹ داوطلب توان‌خواه در آزمون امسال حضور دارند که ترکیب جنسیتی آن‌ها شامل ۵۱ درصد خانم و ۴۹ درصد آقا است. ساختار چاپ سؤال برای این عزیزان در سطح استانداردهای جهانی (مشابه کشورهای پیشرو مانند ژاپن و کره جنوبی) بازطراحی شده است.

برای داوطلبان با ضعف بینایی، دفترچه‌های درشت‌خط و برای افراد نابینا، دفترچه‌هایی به خط بریل طراحی شده است. همچنین برای داوطلبانی که نیاز به منشی دارند، این امکان پیش‌بینی شده و متناسب با شرایط، یک‌ونیم برابر زمان عادی برای پاسخ‌گویی به سؤالات در اختیار آن‌ها قرار خواهد گرفت تا بدون دغدغه و در شرایطی عادلانه به رقابت بپردازند.

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