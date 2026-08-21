هشدار نارنجی بارندگی در ۵ استان کشور

به گزارش ایلنا، سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح نارنجی در گلستان، خراسان شمالی، ارتفاعات شرقی مازندران و ارتفاعات شمالی استان‌های سمنان و خراسان رضوی از رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت در این مناطق خبر داد.

بر اساس این هشدار، احتمال جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه‌های فصلی، آبگرفتگی معابر، لغزندگی محورهای مواصلاتی، اختلال در ناوگان حمل‌ونقل، کاهش شعاع دید، وقوع صاعقه و خسارت ناشی از وزش باد شدید موقت وجود دارد.

همچنین وزش باد ممکن است به شکستن درختان کهنسال و فرسوده، سقوط سنگ و اشیاء از ارتفاعات، آسیب به سازه‌های موقت و خسارت به محصولات کشاورزی منجر شود.

سازمان هواشناسی از مردم در این مناطق خواست از تردد و اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، سفرهای غیرضروری، فعالیت‌های طبیعت‌گردی و جابه‌جایی عشایر خودداری کنند. احتیاط در فعالیت‌های عمرانی، تردد جاده‌ای و پارک نکردن خودرو در اطراف ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان فرسوده نیز ضروری اعلام شده است.

همچنین امروز در استان‌های گیلان، مازندران، ارتفاعات تهران، سمنان و البرز رگبار، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و کاهش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود.

فردا این شرایط در دامنه‌های جنوبی البرز شامل استان‌های البرز، تهران، سمنان، مازندران، شرق گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی ادامه خواهد داشت.

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