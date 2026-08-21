هوای تهران در شرایط ناسالم برای گروههای حساس
براساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین کیفیت هوای پایتخت هماکنون (۳۰ مردادماه) در شرایط ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد.
به گزارش ایلنا، میانگین کیفیت هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته با آلاینده «ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون» روی عدد ۱۰۴ و در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس قرار داشت. میانگین کیفیت هوا هماکنون با آلاینده «ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون» نیز روی عدد ۱۰۴ و در شرایط ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد.
شاخص کیفیت هوا (AQI) به ۶ دسته اصلی تقسیمبندی میشود. بر اساس این تقسیمبندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا «پاک»، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا «قابل قبول یا متوسط»، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا «ناسالم برای گروههای حساس»، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا «ناسالم»، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا «بسیار ناسالم» و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا «خطرناک» است.