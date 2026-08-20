دکتر اسکندر صفری در نخستین نشست تخصصی معاونان، مشاوران، مدیران کل و دبیران شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر در سال جاری با اشاره به تشکیل کمیته راهبری آموزش در مجموعه، اظهار کرد: این کمیته بر اساس دستور دبیرکل ستاد و ابلاغ سازمان اداری و استخدامی تشکیل شده و احکام اعضای آن نیز بر اساس چارچوب‌های ابلاغی صادر شده است.

وی افزود: روش‌های تجزیه و تحلیل و ساماندهی اطلاعات، ارزیابی عملکرد و کاربرد هوش مصنوعی در مأموریت‌های ستاد از جمله موضوعاتی است که در برنامه‌های آموزشی مورد توجه قرار خواهد گرفت و تلاش می‌کنیم از ظرفیت هوش مصنوعی در حوزه‌های پیشگیری، درمان و مبارزه نیز استفاده شود.

تحقیقات؛ یکی از اولویت‌های اصلی

صفری با تأکید بر اینکه توقف در حوزه تحقیقات به معنای عقب‌گرد است، گفت: با بررسی اسناد بالادستی از جمله سیاست‌های کلی، برنامه‌های پنج‌ساله و مصوبات مرتبط با پیشگیری، درمان و تحقیقات، چند آسیب و مسئله مهم در حوزه پژوهش شناسایی شده است.

وی، نظام مسائل، نظام آموزش و شیوع شناسی را از مهم‌ترین این موارد برشمرد و افزود: شیوع شناسی از پاشنه‌ آشیل‌های ستاد است؛ زیرا برای برنامه‌ریزی در حوزه‌های پیشگیری، درمان و مبارزه باید بدانیم در چه نقطه‌ای قرار داریم. در همین راستا، دو مطالعه مهم انجام شده که نتایج آنها به زودی در اختیار مجموعه قرار می‌گیرد؛ یکی در حوزه شیوع‌شناسی عمومی و دیگری در حوزه دانشجویی.

ارزیابی عملکرد دستگاه‌های عضو ستاد

سرپرست دفتر آموزش و تحقیقات ستاد، ارزیابی عملکرد دستگاه‌های عضو ستاد را یکی دیگر از اولویت‌های پژوهشی عنوان کرد و گفت: اگرچه ارزیابی عملکرد در حوزه بازرسی نیز انجام می‌شود، اما این موضوع را به عنوان یک مسئله تحقیقاتی دنبال خواهیم کرد.

وی افزود: این ارزیابی در سه سطح دبیران شوراهای هماهنگی، اعضای شورا و استانداران به عنوان رؤسای شوراهای هماهنگی استان‌ها انجام خواهد شد.

صفری با اشاره به وجود حدود ۵۰ شاخص در سامانه‌های موجود، گفت: این شاخص‌ها می‌تواند مبنای مناسبی برای ارزیابی باشد، اما باید متناسب با نقش و مأموریت هر دستگاه دسته‌بندی و وزن‌دهی شود. شاخص‌های آموزش‌وپرورش، وزارت بهداشت، دستگاه‌های انتظامی و سایر اعضا نیز باید متناسب با مأموریت آنها در حوزه‌های پیشگیری، درمان، مبارزه و سایر حوزه‌ها تعریف شود.

وی ادامه داد: برای ارزیابی استانداران نیز شاخص‌هایی مانند میزان حضور و مشارکت در جلسات شوراهای هماهنگی و پیگیری مصوبات، بر اساس اسناد بالادستی و دستورالعمل‌های ابلاغی، مورد توجه قرار خواهد گرفت.

مهلت ۱۰ روزه برای ارائه شاخص‌های پیشنهادی

صفری گفت: یک چارچوب اولیه برای ارزیابی تدوین و در اختیار شوراهای هماهنگی استان‌ها قرار خواهد گرفت و انتظار داریم در صورت تصویب و ابلاغ، حداکثر ظرف ۱۰ روز کاری شاخص‌ها و دیدگاه‌های پیشنهادی خود را ارائه کنند.

وی افزود: پس از جمع‌آوری نظرات، با استفاده از ظرفیت یک فرد صاحب‌نظر و آشنا با حوزه ستاد، چارچوب علمی ارزیابی تدوین و برای شاخص‌ها نیز وزن مشخص تعیین خواهد شد.

استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و فصلنامه اعتیاد پژوهی

سرپرست دفتر آموزش و تحقیقات ستاد همچنین گفت: شوراهای هماهنگی استان‌ها می‌توانند در چارچوب برنامه‌های مصوب، از ظرفیت مراکز علمی و دانشگاهی استان‌ها برای آموزش کارکنان استفاده کنند و در صورت نیاز، با هماهنگی ستاد از ظرفیت سایر دستگاه‌ها برای برگزاری دوره‌های آموزشی بهره بگیرند.

وی از مدیران و کارشناسان خواست از ظرفیت فصلنامه علمی «اعتیادپژوهی» برای انتشار یافته‌های علمی و پژوهشی استفاده کنند و افزود: تاکنون تمرکز بیشتر این فصلنامه بر حوزه‌های روان‌شناسی و پزشکی بوده، اما ظرفیت انتشار پژوهش‌های حوزه مبارزه با مواد مخدر و جامعه‌شناسی نیز فراهم شده است.

بررسی ۲۶۰ طرح پژوهشی باقی‌مانده از سال گذشته

صفری در پایان با اشاره به طرح‌های پژوهشی استان‌ها و دستگاه‌های عضو، گفت: این طرح‌ها باید در چارچوب فرایند مشخص به دفتر تحقیقات و آموزش ارائه و پس از بررسی در شورای تحقیقات تعیین تکلیف شوند.