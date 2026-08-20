رئیس ستاد مرکزی اربعین: دولت برای خرید اتوبوس مساعدت میکند
رئیس ستاد مرکزی اربعین از مساعدت دولت برای خرید و واردات اتوبوس خبر داد و گفت: یکی از چالشهای اصلی ما در برگزاری مراسم اربعین امام حسین(ع)، موضوع حملونقل، بهویژه حملونقل عمومی و بهخصوص اتوبوس است.
علیاکبر پورجمشیدیان با اشاره به چالش حملونقل در برگزاری مراسم اربعین امام حسین(ع)، اظهار کرد: این موضوع از سالهای قبل همواره پیگیری شده است. حملونقل هم برای اربعین بسیار تاثیرگذار است و هم برای سایر مناسبتها و نیازهای عمومی مردم در سفرهایی که دارند، اهمیت دارد.
رئیس ستاد مرکزی اربعین ادامه داد: دولت در بخش نخست موضوع، یعنی تصویب خرید و واردات اتوبوس، مساعدت کرده است. یک مصوبه برای خرید و واردات ۲ هزار دستگاه اتوبوس و یک مصوبه ۳ هزار دستگاهی داریم، اما در روند خرید و واردات اتوبوس مشکلاتی وجود دارد که به دلیل دخیل بودن دستگاههای مختلف، زمانبر میشود.
پورجمشیدیان گفت: امروز نیز معاون اول رئیسجمهور نیز مشکل را شنیدند و درباره آن بحث کردند و قول دادند طرحی ارائه شود تا مشخص شود برای تسهیل واردات اتوبوس چه اقداماتی میتوان انجام داد تا سرعت بیشتری پیدا کند.
وی خاطرنشان کرد: با کمک دستگاههای مختلف، بهویژه وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت و سایر دستگاههایی که در بحث واردات دخیل هستند، اجماع خوبی ایجاد شود و بتوانیم این نقیصه را در کشور، ابتدا برای اربعین و سپس برای سایر مناسبتها و نیازهای کشور در طول سال، حل کنیم.
رئیس ستاد مرکزی اربعین در ادامه درباره تامین ارز موردنیاز زائران و مواکب ادامه داد: هر میزان ارزی که برای زائران اربعین امام حسین(ع) و مواکبی که به ارز نیاز داشتند، درخواست کردیم، بانک مرکزی تامین کرد.
پورجمشیدیان افزود: مردم انتظار داشتند قیمت ارز مقداری مناسبتر باشد. مساله این بوده که همه این ارز یکجا وارد نشده و بانکهای مختلف در واردات ارز دخیل بودند و چون قیمتهای متفاوتی وارد کرده بودند، از نظر قیمت آنچه انتظار داشتیم، محقق نشد. اصل تامین ارز، مطلب بسیار مهمی است که انجام شده است.