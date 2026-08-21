افزایش شیوع آنفلوانزا در کشور/ کودکان بیشترین سهم موارد مثبت را دارند

قباد مرادی، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا گفت: بنابر اعلام مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت و بر اساس داده‌های نظام مراقبت دیده‌وری تنفسی، دو پاتوژن تنفسی آنفلوآنزا و کووید-۱۹ در هفته بیست‌ویکم سال جاری، منتهی به مردادماه، نسبت به موارد دارای علائم عفونت‌های تنفسی در مراجعان سرپایی و بستری افزایش یافته است؛ به‌نحوی که ۶.۱ درصد از مراجعان سرپایی دارای علائم شبه‌آنفلوانزا و ۶.۴ درصد از مراجعان بستری دارای علائم تنفسی شدید هستند. میزان عفونت‌های تنفسی در مراجعان سرپایی و بستری در هفته گذشته، به‌ترتیب ۴.۴ و ۵.۷ درصد بود.

وی افزود: نسبت نمونه‌های مثبت از نظر آنفلوانزا طی هفته بیست‌ویکم سال در بیماران بستری و سرپایی افزایش یافته است. این نسبت در هفته مشابه سال قبل، یک درصد بود. نسبت نمونه‌های تنفسی مثبت از نظر کووید-۱۹ نیز همچنان در سطح پایینی قرار دارد؛ این نسبت در هفته مشابه سال قبل ۱۱.۴ درصد بود.

مرادی در ادامه خاطرنشان کرد: در مجموع ۲۶۶۰ نمونه تنفسی، معادل ۹۵.۵ درصد از نمونه‌های اخذشده از بیماران بستری، آزمایش شده که ۷۲ مورد آن از نظر آنفلوانزا مثبت بوده و معادل ۲.۷ درصد است. ۷۸.۹ درصد موارد مثبت آنفلوانزا را تایپ B تشکیل می‌دهد و همچنان تایپ غالب به حساب می‌آید. آنفلوانزا نوع A، تایپ غالب در مقطع زمانی مشابه در سال گذشته بود.

به گفته وی، دو استان بوشهر و خوزستان، به‌ترتیب با ۲۹.۳ و ۱۱.۱ درصد موارد مثبت آنفلوانزا، بالاتر از آستانه هشدار بالا قرار دارند. همچنین چهارمحال و بختیاری با ۵.۶ درصد موارد مثبت آنفلوانزا، کمتر از آستانه هشدار پایین است.

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت در پایان گفت: ۴۱.۶ درصد موارد مثبت آنفلوانزا به گروه سنی کودکان تعلق دارد؛ ۶.۹ درصد موارد مثبت آنفلوانزا مربوط به گروه سنی کمتر از ۲ سال است. همچنین گروه‌های سنی ۲ تا ۵ سال و ۶ تا ۱۵ سال، به‌ترتیب ۱۳.۹ و ۲۰.۸ درصد از موارد مثبت آنفلوانزا را به خود اختصاص داده‌اند.

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