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در گفت‌وگو با ایلنا اعلام شد:

کاهش دما در نیمه شمالی کشور از امروز/ افزایش مجدد دمای تهران از سه‌شنبه آینده

کاهش دما در نیمه شمالی کشور از امروز/ افزایش مجدد دمای تهران از سه‌شنبه آینده
کد خبر : 1828292
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رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی از آغاز روند کاهشی دما در نیمه شمالی کشور خبر داد و گفت: این کاهش دما از امروز آغاز شده و تا روز دوشنبه، با شدت متفاوت در مناطق مختلف، ادامه خواهد داشت و پس از آن افزایش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود.

صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا گفت: روند کاهشی دما، به‌ویژه در نیمه شمالی کشور، از امروز آغاز می‌شود و از روز شنبه تا دوشنبه، بسته به مناطق مختلف، با شدت متفاوتی ادامه خواهد داشت. پس از آن، مجدداً افزایش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در صورتی که مجدداً دما به کمتر از میزان فعلی برسد، هوا خنک‌تر خواهد شد. پس از این هفته نیز دما چند درجه، حدود دو تا سه درجه، کاهش می‌یابد؛ هرچند این میزان کاهش چندان چشمگیر نیست، اما به‌طور نسبی هوا خنک‌تر می‌شود.

ضیائیان در پایان خاطرنشان کرد: در استان تهران نیز کاهش دما تا روز یکشنبه پیش‌بینی می‌شود و پس از روز سه‌شنبه، مجدداً افزایش نسبی دما رخ خواهد داد.

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