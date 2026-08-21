صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا گفت: روند کاهشی دما، به‌ویژه در نیمه شمالی کشور، از امروز آغاز می‌شود و از روز شنبه تا دوشنبه، بسته به مناطق مختلف، با شدت متفاوتی ادامه خواهد داشت. پس از آن، مجدداً افزایش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در صورتی که مجدداً دما به کمتر از میزان فعلی برسد، هوا خنک‌تر خواهد شد. پس از این هفته نیز دما چند درجه، حدود دو تا سه درجه، کاهش می‌یابد؛ هرچند این میزان کاهش چندان چشمگیر نیست، اما به‌طور نسبی هوا خنک‌تر می‌شود.

ضیائیان در پایان خاطرنشان کرد: در استان تهران نیز کاهش دما تا روز یکشنبه پیش‌بینی می‌شود و پس از روز سه‌شنبه، مجدداً افزایش نسبی دما رخ خواهد داد.

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