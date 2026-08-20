احمدرضا لاهیجان‌زاده در جریان بازدید از ساحل «سوزا» در جزیره قشم اظهار کرد: هفته گذشته بخش قابل‌توجهی از آلودگی نفتی ایجادشده در ساحل قشم جمع‌آوری شد، اما در روزهای اخیر موج دیگری از آلودگی به این محدوده وارد شده که آثار آن به‌طور مشهود در نوار ساحلی دیده می‌شود.

وی با اشاره به تقویت روند مقابله با آلودگی نفتی افزود: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، عملیات پاکسازی از امروز با توان عملیاتی و ظرفیت بیشتری دنبال خواهد شد و پیش‌بینی می‌کنیم با هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول، پاکسازی کامل ساحل سوزا طی چند روز آینده به پایان برسد.

معاون محیط‌زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور درباره نحوه مدیریت پسماندهای حاصل از این عملیات نیز گفت: خاک‌ها و پسماندهای آلوده جمع‌آوری‌شده، با هماهنگی سازمان منطقه آزاد قشم، در محل مشخصی دپو و نگهداری می‌شوند تا مراحل بعدی مدیریت و پالایش آن‌ها به‌صورت اصولی انجام شود.

لاهیجان‌زاده ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، در مراحل بعدی این خاک‌ها پس از اصلاح و پاکسازی فنی، با رعایت استانداردهای زیست‌محیطی وارد فرآیند بازیافت خواهند شد تا امکان استفاده از آن‌ها در طرح‌های عمرانی یا سایر مصارف مجاز فراهم شود.

وی بر ضرورت استمرار پایش‌های زیست‌محیطی در سواحل قشم تأکید کرد و افزود: حفاظت از زیست‌بوم‌های دریایی و ساحلی خلیج فارس، به‌ویژه در مناطق ارزشمند گردشگری و زیستی، نیازمند همکاری مستمر همه دستگاه‌های اجرایی، جوامع محلی و فعالان حوزه دریا است.

به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست هرمزگان در روز پنجشنبه ۲۹ مرداد، جزیره قشم و ساحل سوزا از مهم‌ترین ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری جنوب کشور به شمار می‌روند و سواحل و پهنه‌های پیرامونی آن، بخشی از غنی‌ترین زیست‌بوم‌های خلیج فارس را در خود جای داده‌اند. سواحل سوزا به‌دلیل ویژگی‌های طبیعی و چشم‌اندازهای کم‌نظیر، همواره در فصول مناسب سال میزبان شمار زیادی از گردشگران هستند.