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یک مصدوم در پی حریق تانکر حمل سوخت در جنوب تهران

یک مصدوم در پی حریق تانکر حمل سوخت در جنوب تهران
کد خبر : 1828236
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سخنگوی سازمان اورژانس استان تهران با اشاره به مشاهده دود غلیظ در آسمان جنوب تهران گفت: این دود ناشی از حریق یک دستگاه تانکر حمل سوخت در پالایشگاه پایتخت است و این حادثه تاکنون یک مصدوم داشته است.

به گزارش ایلنا، شروین تبریزی گفت: بر اساس اطلاعات رسیده یک تانکر حمل سوخت در داخل پالایشگاه تهران دچار حریق شده است.

وی افزود: علت دود غلیظ مشاهده شده در آسمان جنوب تهران همین تانکر است و جای نگرانی وجود ندارد.

سخنگوی سازمان اورژانس استان تهران ادامه داد: این حادثه تاکنون یک مصدوم داشته که حال وی مساعد گزارش شده است.

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