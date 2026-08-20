یک مصدوم در پی حریق تانکر حمل سوخت در جنوب تهران
سخنگوی سازمان اورژانس استان تهران با اشاره به مشاهده دود غلیظ در آسمان جنوب تهران گفت: این دود ناشی از حریق یک دستگاه تانکر حمل سوخت در پالایشگاه پایتخت است و این حادثه تاکنون یک مصدوم داشته است.
به گزارش ایلنا، شروین تبریزی گفت: بر اساس اطلاعات رسیده یک تانکر حمل سوخت در داخل پالایشگاه تهران دچار حریق شده است.
وی افزود: علت دود غلیظ مشاهده شده در آسمان جنوب تهران همین تانکر است و جای نگرانی وجود ندارد.
سخنگوی سازمان اورژانس استان تهران ادامه داد: این حادثه تاکنون یک مصدوم داشته که حال وی مساعد گزارش شده است.