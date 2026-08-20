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۲ کشته و ۱ مصدوم در تصادف کوئیک و خاور در تهران

۲ کشته و ۱ مصدوم در تصادف کوئیک و خاور در تهران
کد خبر : 1828228
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سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران از یک تصادف با ۲ کشته و ۱ مجروح خبر داد.

به گزارش ایلنا، جلال ملکی گفت: ساعت ۱ بامداد یک مورد حادثه تصادف در بزرگراه امام علی (ع) مقابل خروجی زین الدین به ۱۲۵ اعلام شد و بلافاصله ۲ ایستگاه اعزام شدند.

وی افزود:در محل آتش‌نشانان مشاهده کردند یک دستگاه خودروی کوییک با یک دستگاه خاور برخورد کرده و بعد از انحراف به یک دستگاه لیفان نیز برخورد کرده است.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران ادامه داد: خودروی کوییک به شدت آسیب دیده بود و دو خانم جوان که سرنشین آن بودند به بیرون پرتاب شده و هر دو جان باخته بودند. یک خانم دیگر نیز در خودرو محبوس بود که آزاد و به بیمارستان منتقل شد.

 

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