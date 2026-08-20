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نام ایستگاه مترو «شهید باقری» به «شهیدان باقری» تغییر یافت 

نام ایستگاه مترو «شهید باقری» به «شهیدان باقری» تغییر یافت 
کد خبر : 1828187
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مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه گفت: بر اساس مصوبه شصت و سومین جلسه کمیسیون نام‌گذاری معابر و اماکن شورای اسلامی شهر تهران، نام ایستگاه مترو «شهید باقری» به «شهیدان باقری» تغییر یافت.

به گزارش ایلنا، هادی زند افزود: این تصمیم در راستای یکسان‌سازی نام‌گذاری‌ها و با توجه به نام بزرگراه «شهیدان باقری» اتخاذ شده است تا میان این ایستگاه و بزرگراه مجاور آن، هماهنگی معنایی ایجاد شود. 

وی تصریح کرد: ایستگاه مترو شهیدان باقری که در نیمه شرقی خط ۲ شبکه مترو تهران واقع شده است، در تقاطع بزرگراه شهید سلیمانی (رسالت سابق) و بزرگراه شهیدان باقری قرار دارد. این ایستگاه در تاریخ ۲۶ بهمن‌ماه سال ۱۳۸۷ افتتاح شد و به بهره‌برداری رسید. 

بنابر اعلام مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه، زند افزود: اقدامات اجرایی برای این تغییر نام نهایی شده و تابلوهای راهنما و سر درب‌های ورودی این ایستگاه، با عنوان جدید «شهیدان باقری» نصب شده است.

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