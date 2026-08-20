رئیس پلیس راهور فراجا:
مرکز آزمون تصادف با وجود الزام قانونی، هنوز یک خودرو را هم تست نکرده است
رئیس پلیس راهور فراجا با انتقاد از بیاستفاده ماندن مرکز آزمون تصادف کشور گفت: با وجود افتتاح این مرکز و وجود الزام قانونی، تاکنون حتی یک نمونه خودرو برای ارزیابی ایمنی و استحکام بدنه در این مرکز مورد آزمایش قرار نگرفته است.
به گزارش ایلنا از سایت پلیس راه، سردار سید تیمور حسینی با اشاره به اهمیت مرکز آزمون تصادف یا «کرشتست» اظهار کرد: راهاندازی این مرکز یکی از آرزوهای دیرینه پلیس بود که پس از پیگیریهای بسیار، سال گذشته با حضور معاون اول رئیسجمهوری افتتاح شد؛ مرکزی که میتواند نقش تعیینکنندهای در ارتقای ایمنی خودروهای تولیدی و کاهش پیامدهای ناشی از تصادفات داشته باشد.
وی افزود: یکی از دغدغههای جدی پلیس در حوزه ایمنی وسایل نقلیه، استحکام بدنه خودرو و میزان ضربهپذیری آن است؛ موضوعی که صرفاً از طریق آزمونهای تخصصی و عملیاتی در مرکز آزمون تصادف قابل ارزیابی است.
رئیس پلیس راهور فراجا ادامه داد: در فرآیند کرشتست، خودرو با سرعت مشخص مورد آزمایش قرار میگیرد و با استفاده از آدمکهای آزمایشگاهی که در جایگاه راننده، سرنشین جلو و سرنشینان عقب قرار میگیرند، مشخص میشود که در صورت وقوع تصادف، میزان حفاظت خودرو از سرنشینان تا چه اندازه است و احتمال وارد شدن صدمات به آنان چگونه خواهد بود.
سردار حسینی با بیان اینکه راهاندازی این مرکز گام مهمی در حوزه ایمنی خودرو محسوب میشود، تصریح کرد: با وجود اینکه این آرزوی دیرینه پلیس محقق و مرکز آزمون تصادف کشور راهاندازی شده است، متأسفانه تاکنون حتی یک خودرو در این مرکز مورد آزمایش قرار نگرفته است.
وی گفت: واقعاً جای سؤال دارد که چگونه مرکزی با این اهمیت ایجاد شده، الزام قانونی نیز در این زمینه وجود دارد، اما تا امروز حتی یک مورد از محصولات خودرویی که در حال تولید هستند یا قرار است در آینده وارد خط تولید و بازار شوند، برای ارزیابی ایمنی و میزان حفاظت از سرنشینان مورد آزمون قرار نگرفتهاند.
رئیس پلیس راهور فراجا با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق الزامات قانونی در این حوزه اظهار کرد: انتظار و استدعا دارم سازمانها و دستگاههای متولی، نسبت به اجرای این الزام قانونی حساسیت لازم را داشته باشند و اجازه ندهند ظرفیت ایجادشده در مرکز آزمون تصادف بدون استفاده باقی بماند.
سردار حسینی با اشاره به دو کارکرد اصلی سامانههای ایمنی خودرو افزود: وسایل نقلیه از منظر ایمنی باید دو مأموریت اساسی را دنبال کنند؛ نخست اینکه با بهرهمندی از سامانههای ایمنی فعال، از قرار گرفتن خودرو در شرایط منتهی به تصادف جلوگیری کنند و اساساً مانع وقوع حادثه شوند.
وی ادامه داد: کارکرد دوم، مربوط به سامانههای ایمنی غیرفعال است؛ یعنی اگر خودرو به هر دلیل وارد یک تصادف شد، ساختار بدنه و تجهیزات ایمنی آن به گونهای باشد که از جان راننده و سرنشینان محافظت کرده و میزان صدمات وارده را به حداقل برساند.
رئیس پلیس راهور فراجا خاطرنشان کرد: متأسفانه بخش عمده وسایل نقلیه موجود در کشور از هر دو دسته سامانههای مورد نیاز ایمنی، یعنی سامانههای پیشگیری از وقوع تصادف و سامانههای حفاظت از سرنشینان در زمان تصادف، به میزان کافی برخوردار نیستند.
سردار حسینی تأکید کرد: ارتقای ایمنی وسایل نقلیه صرفاً با افزودن برخی تجهیزات یا تغییرات ظاهری محقق نمیشود؛ خودرو باید هم از فناوریهای لازم برای پیشگیری از وقوع تصادف برخوردار باشد و هم در صورت وقوع حادثه، توانایی لازم برای حفاظت از جان سرنشینان را داشته باشد و این موضوع باید در فرآیندهای قانونی تولید و عرضه خودرو بهصورت جدی مورد توجه قرار گیرد.