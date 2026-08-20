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ترافیک سنگین در جاده چالوس و هراز

ترافیک سنگین در جاده چالوس و هراز
کد خبر : 1828176
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جانشین پلیس راه راهور فراجا، از ترافیک سنگین در محورهای هراز و چالوس و آزادراه قزوین–کرج–تهران خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ سیاوش محبی - جانشین پلیس راه راهور فراجا در تشریح آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور اظهار کرد: در محور هراز، مسیر رفت و برگشت در محدوده سه‌راهی چلاو با ترافیک سنگین مواجه است.

وی افزود: در محور چالوس نیز در مسیر (جنوب به شمال)، حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه، ترافیک سنگین گزارش شده است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: در آزادراه قزوین–کرج–تهران نیز حدفاصل استاندارد تا پل کلاک ترافیک سنگین است.

محبی گفت: تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت روان گزارش شده است.

وی همچنین با اشاره به وضعیت محور چالوس خاطرنشان کرد: تردد در مسیر (شمال به جنوب) این محور روان است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا در پایان گفت: محورهای شمالی کشور در حال حاضر فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

 

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