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رسیدگی مجدد به امور دانش‌آموزی مرتبط با دو آزمون دانش آموزی

رسیدگی مجدد به امور دانش‌آموزی مرتبط با دو آزمون دانش آموزی
کد خبر : 1828162
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آموزش و پرورش در اطلاعیه‌ای نحوه درخواست رسیدگی به امور دانش‌آموزی آزمون‌های ورودی مدارس سمپاد و نمونه دولتی۱۴۰۵ را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، متن این اطلاعیه به شرح زیر است: 

قابل توجه شرکت‌کنندگان در آزمون‌های ورودی مدارس سمپاد و نمونه دولتی۱۴۰۵

دسترسی در سامانه برای ثبت درخواست رسیدگی مجدد به امور دانش‌آموزی مرتبط با آزمون، شامل موضوعات مربوط به معدل پایه نهم، هدایت تحصیلی، استفاده از سهمیه شاهد و سهمیه روستایی و استفاده از امتیازهمزادی، تا روز شنبه ۳۱/۰۵/۱۴۰۵ فراهم شده است. 

دانش آموزانی که در این آزمون‌ها پذیرفته نشده‌اند و درخصوص هریک از موارد مذکور درخواست بررسی مجدد دارند، می‌توانند با مراجعه سامانه my. medu. ir درخواست خود را ثبت نمایند

 

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