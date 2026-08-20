رسیدگی مجدد به امور دانشآموزی مرتبط با دو آزمون دانش آموزی
آموزش و پرورش در اطلاعیهای نحوه درخواست رسیدگی به امور دانشآموزی آزمونهای ورودی مدارس سمپاد و نمونه دولتی۱۴۰۵ را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
قابل توجه شرکتکنندگان در آزمونهای ورودی مدارس سمپاد و نمونه دولتی۱۴۰۵
دسترسی در سامانه برای ثبت درخواست رسیدگی مجدد به امور دانشآموزی مرتبط با آزمون، شامل موضوعات مربوط به معدل پایه نهم، هدایت تحصیلی، استفاده از سهمیه شاهد و سهمیه روستایی و استفاده از امتیازهمزادی، تا روز شنبه ۳۱/۰۵/۱۴۰۵ فراهم شده است.
دانش آموزانی که در این آزمونها پذیرفته نشدهاند و درخصوص هریک از موارد مذکور درخواست بررسی مجدد دارند، میتوانند با مراجعه سامانه my. medu. ir درخواست خود را ثبت نمایند